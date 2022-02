Verbania Civica su progetti green e riconoscenza

A proposito di barca elettrica e di progetti verdi.



L’acquisto e la disponibilità di un’imbarcazione elettrica sul lago, che ha avuto un riconoscimento dall’ANCI Piemonte, è parte integrante del progetto INTERREG Mobster, approvato nel marzo 2019 sotto la prima amministrazione Marchionini e che ora trova il suo compimento.



Il progetto prevede l'installazione di un'infrastruttura di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, che si affianca ad alcune colonnine già posizionate dalla società Enel X, e l'acquisto di un'imbarcazione elettrica a disposizione per turismo , didattica e inclusione sociale.



Come gruppo civico Verbania Civica non possiamo che essere soddisfatti rimarcando, peró, come la paternità del progetto risalga alla passata amministrazione: questa sottolineatura politica è corretta perchè è giusto riconoscere il lavoro di chi ha preceduto questa Giunta. Invece leggiamo spesso interviste rilasciate dai singoli assessori, che mettono in luce iniziative amministrative significative per la cittadinanza e che, puntualmente, "si dimenticano" di ringraziare, quanto meno citare, chi ha posto le basi per portare a compimento moltissimi degli attuali progetti in procinto di essere realizzati.



Bilancio partecipato, baratto amministrativo, diminuzione delle tariffe Tari quinquennale, piano del traffico, bando periferie, gattile, bando energia, nuova linea urbana, riqualificazione degli argini dei fiumi, tanto per fare qualche citazione.



Occorre maggior generositá e gratitudine politica, prendendo atto del fatto che la Giunta sia sostenuta da una maggioranza di consiglieri che vogliono essere tenuti in miglior considerazione, constatato anche che il loro apporto alla campagna elettorale sia stato importante, se non addirittura decisivo.