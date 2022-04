A Il Maggiore - Festen

FESTEN. Il gioco della verità è una produzione TPE - Teatro Piemonte Europa, tratta dalla sceneggiatura dell’omonimo film danese del 1998 diretto da Thomas Vinterberg, scritto da Mogens Rukov e BO Hr. Hansen e prima opera aderente al manifesto Dogma 95.



A firmarne la regia in questo primo adattamento italiano è Marco Lorenzi, regista diplomato alla Scuola per attori del Teatro Stabile e fondatore della compagnia torinese Il Mulino di Amleto, vincitrice Premio della Critica ANCT 2021, della quale TPE ha già coprodotto alcuni lavori: Ruy Blas di Victor Hugo, Platonov di Anton Čechov e Kollaps di Philipp Löhle, quest’ultimo inserito in Summer Plays 2020 al Teatro Carignano. Festen è stato inserito tra i 10 spettacoli imperdibili nel 2022 per la rivista Birdmen.







Lo spettacolo è sostenuto dall’impegno produttivo di TPE – Teatro Piemonte Europa, con Elsinor Centro di Produzione Teatrale, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti in collaborazione con Il Mulino di Amleto.







Coerente con il percorso artistico de Il Mulino di Amleto e considerato ormai un classico del teatro europeo, Festen - film danese diretto nel 1998 da Thomas Vinterberg, regista insignito nel 2021 del Premio Oscar per il miglior film straniero. Interpreti di questa prima trasposizione teatrale italiana sono Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi, Roberta Calia, Yuri D'Agostino, Elio D'Alessandro, Roberta Lanave, Barbara Mazzi, Raffaele Musella, Angelo Tronca.







La pièce racconta di una grande famiglia dell’alta borghesia danese, “i Klingenfeld”, che si riunisce per festeggiare il sessantesimo compleanno del patriarca Helge. Alla festa sono presenti anche i tre figli: Christian, Michael e Helene. Il momento di svolta sarà il discorso di auguri del figlio maggiore Christian che, una volta pronunciato, cambierà per sempre gli equilibri della famiglia, svelando ipocrisie e strappando via maschere. La festa si trasforma in un gioco al massacro volto a mettere in discussione, in un crescendo di tensione, il precario equilibrio familiare fondato su rapporti ipocriti, segreti indicibili e relazioni di potere malsane.







L’opera scava all’interno dei tabù più scomodi, affrontando la relazione con la figura paterna, la verità, il rapporto con il potere e l’autorità imposta. Impossibile non pensare ad Amleto, alla tragedia greca, ma anche all’universo favolistico dei Fratelli Grimm.





FESTEN Il Gioco della Verità di Thomas VINTERBERG, Mogens Rukov & BO Hr. Hansen



Adattamento per il Teatro di David Eldridge



Prima produzione Marla Rubin Productions Ltd, a Londra



Per gentile concessione di Nordiska ApS, Copenhagen



Versione italiana e adattamento di Lorenzo De Iacovo e Marco Lorenzi



Con Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi e (in ordine alfabetico) Roberta Calia, Yuri D'Agostino, Elio D'Alessandro, Roberta Lanave, Barbara Mazzi, Raffaele Musella, Angelo Tronca



Regia Marco Lorenzi



Assistente alla regia Noemi Grasso



Dramaturg Anne Hirth



Visual concept e video Eleonora Diana



Costumi Alessio Rosati



Sound designer Giorgio Tedesco



Luci Link-Boy (Eleonora Diana & Giorgio Tedesco)



Consulente musicale e vocal coach Bruno De Franceschi







Direttore di scena e macchinista Giorgio Tedesco



Capo elettricista e tecnico video Gian Andrea Francescutti

Fonico Francesco Dina







Sarta di compagnia Milena Nicoletti / Cristina Bandini



Foto di scena Giuseppe Di Stefano







Produzione TPE – Teatro Piemonte Europa, Elsinor Centro di Produzione Teatrale,

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti



in collaborazione con Il Mulino di Amleto