Sequestrati orologi di lusso

E’ il risultato dell’intensificazione dei controlli operati dai Funzionari ADM e dai militari della Guardia di Finanza.Nel primo caso, un cittadino italiano indossava un orologio con 8 brillanti, appena acquistato in Svizzera, per un importo complessivo di circa 19.000 euro, senza però averlo dichiararlo in dogana.Nel secondo caso invece, sono stati rinvenuti 3 orologi di note marche, occultati a bordo di un autoveicolo condotto da un cittadino ungherese residente in Italia.Grazie all’intuito dei militari della Guardia di Finanza della Squadra Operativa Stanziale e dei funzionari ADM di Piaggio Valmara, i preziosi orologi, del valore commerciale di circa 21.000 euro sono stati scoperti e sottoposti a sequestro amministrativo per sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine.Questo sequestro conferma e rinnova l’impegno e lo sforzo profuso dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e dalla Guardia di Finanza per assicurare la legalità nell’ambito del controllo del traffico transfrontaliero di merci da e verso la Confederazione Elvetica.