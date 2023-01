Baveno eventi e manifestazioni dal 5 al 15 gennaio

ARRIVA LA BEFANA

Giovedì 5 gennaio 2023, ore 21:00

Oltrefiume - Piazza G. Mazzini

Tutti, grandi e piccini, attendono con curiosità l’arrivo della Befana, che dona tante colorate calzine ricche di buonissime caramelle con i suoi aiutanti: Omino Bianco e Omino Nero.

Ingresso libero.



PASSEGGIANDO TRA I PRESEPI

Da giovedì 8 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023

Esposizione di presepi curiosi e tradizionali realizzati nei luoghi più suggestivi, lungo le vie e nei cortili dei piccoli e caratteristici borghi di Romanico, Roncaro e Oltrefiume.

Inaugurazione giovedì 8 dicembre alle ore 20:30 a Romanico.

Visita libera e gratuita.



CORSI UNI3 2022-2023: PSICOLOGIA - PSICHE ED EMOZIONI

Da mercoledì 11 gennaio a mercoledì 1 febbraio 2023, ore 14:30-16:30

Biblioteca Civica

Corso di psicologia.

Il costo d’iscrizione è di € 25,00 intero/ € 23,00 ridotto.

La docente sarà Simona Mortarino.



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Biblioteca Civica di Baveno

Piazza della Chiesa, 8

tel. 0323 925120

e-mail: baveno@bibliotechevco.it

sito web: wwww.bavenoturismo.it



CORSI UNI3 2022-2023: PIEMONTE, CONOSCERLO E RISCOPRIRLO

Da mercoledì 11 gennaio a mercoledì 15 marzo 2023, ore 20:30-22:00

Biblioteca Civica

Corso dedicato al Piemonte.

Il corso si propone la finalità di scoprire la nostra Regione partendo dalle conoscenze geografiche, le eccellenze artistiche, i vari siti patrimonio UNESCO, l’enogastronomia, le principali aziende storiche, i personaggi, le curiosità. L’obiettivo finale è quello di comprendere e approfondire la conoscenza del nostro territorio, non solo nei suoi aspetti più tecnici, ma anche nel cuore della sua personalità.

Il costo d’iscrizione è di €45,00 intero / €40,00 ridotto.

La docente sarà Patrizia Zanetta.



IN SCENA A... BAVENO: L'EREDITA' FANTASMA

Sabato 14 gennaio 2023, ore 21:00

Centro Culturale Nostr@domus

Spettacolo teatrale “L’eredità fantasma”, a cura della Compagnia “Tanto di cappello” di Pernate.

Quattro nipoti si contendono un’eredità e si ritrovano nella casa del vecchio zio per cercare di accaparrarsi il castello di famiglia. Ognuno ha una motivazione diversa e tutti vorrebbero ottenere l’antica dimora per gli scopi più disparati. Nessuno di loro ha però fatto i conti con gli altri ospiti del castello, che senza farsi vedere cercano di mettere in atto i loro piani, creando sorpresa e scompiglio. Una divertentissima e sorprendente commedia in due atti.

Biglietti: €45 abbonamento 5 spettacoli - €10 singolo spettacolo

Info e prenotazioni:

Amici per un sogno 351.9707852 – amiciperunsogno@gmail.com – www.amiciperunsogno.com

Ufficio Turismo e Cultura 0323 924632 – info@bavenoturismo.it – www.bavenoturismo.it

Organizzazione a cura dell’Associazione culturale Amici per un sogno con la Città di Baveno