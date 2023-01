“Ecosistema Scuola” buoni risultati per Verbania

È stato pubblicato pochi giorni fa il XXII rapporto “Ecosistema Scuola” redatto ogni anni da Legambiente che ha l’obiettivo di redigere un rapporto nazionale sulla qualità degli edifici e dei servizi scolastici nel nostro paese. L’obiettivo del rapporto è quello di incrociare “la lettura dei bisogni e delle evoluzioni positive che arrivano dal campione della ricerca costituito dalle città capoluogo di provincia, con la capacità delle risorse che sono a disposizione, ad iniziare dai fondi PNRR, di far fare il passo in avanti al nostro patrimonio edilizio scolastico in termini di sicurezza e sostenibilità degli edifici e qualità dei servizi”. Quest’anno ritenuto ancora più utile viste le diverse missioni de PNRR destinate al mondo educativo e dell’edilizia scolastica.



“Ancora una volta la Città di Verbania - dichiara l’assessore all’istruzione Riccardo Brezza - si dimostra, leggendo i dati del rapporto, attiva e attenta alle esigenze del mondo della scuola ottenendo un buon posizionamento rispetto gli indicatori valutati. Verbania consolida ad esempio, infatti, il secondo posto in Italia tra i comuni con maggiore capacità di spesa per i progetti rivolti agli under 14, aumentando rispetto all’anno scorso la media investimenti per singolo studente che si attesta a 113€.

Positiva la situazione relativa ai certificati di agibilità e di prevenzione incendi oltre che per l’assenza di barriere architettoniche. Su questi indicatori Verbania risulta in prima posizione insieme a Trento e Isernia. La nostra città insieme a Cesena, Lecco e Pavia risulta anche essere tra quelle che hanno svolto indagini diagnostiche in tutti gli edifici scolastici oltre ad essere l’unica, insieme a Cesena, ad aver realizzato interventi di messa in sicurezza in tutte le scuole cittadine".



«Abbiamo finanziato in questi anni molti interventi per il miglioramento delle nostre scuole - precisa il sindaco Silvia Marchionini - dall’efficientamento energetico alle opere di ristrutturazione, e per ultimo abbiamo presentato il progetto finanziato con fondi PNRR per un nuovo asilo nido a Intra. Vogliamo continuare a mantenere elevati gli standard e la qualità dei nostri plessi scolastici che, queste indagini annuali di Legambiente, sottolineano come rimangono tra i più alti in Italia”.



L’impegno dell’Amministrazione Comunale rimane quello di proseguire negli interventi relativi all’edilizia scolastica con l’obiettivo di rendere sempre accoglienti e sicure le nostre scuole, luoghi di apprendimenti ed educativi così fondamentali per la crescita di tutti gli studenti e le studentesse della città.





Amministrazione Comunale Verbania