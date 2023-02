Lavori al canale di Fondotoce

Giornate di sopralluoghi presso il canale di Fondotoce in vista dell’appalto per i lavori di riqualificazione ecologica e naturalistica del canale. Il progetto, premiato a novembre dall’assessorato all’ambiente della Regione Piemonte, vedrà investiti 400 mila euro con un contributo regionale per un “risultato importante – segnala il sindaco di Verbania Silvia Marchionini – voluto fortemente dalla nostra Amministrazione Comunale”.“Nel sopraluogo - segnala l’Assessore all'ambiente Giorgio Comoli - con la responsabile del progetto Camilla Scarizzini, dei dirigenti del Comune e delle società interessate del Gas e Acqua Novara VCO, si è fatto il punto della situazione e la verifica delle tubazioni in prossimità degli argini. I lavori inizieranno in corrispondenza della ripartenza primaverile delle piante infestanti, ed i primi lavori che saranno effettuati riguarderanno appunto l'estirpazione del poligono orientale che la fa da padrone nel tratto di canale che va da piazza Adua alla Farmacia. La responsabile del progetto ha sottolineato come sia necessario estirpare le piante, radici comprese ,ed è fondamentale che la pianta sia attiva (in sviluppo). Seguirà il taglio controllato degli alberi morti e/o pericolanti e di quelle non adatte al luogo e il rifacimento, dove necessario, delle palificate lungo gli argini e, nel periodo di riposo (autunno / inverno prossimo), la piantumazione di arbusti e piante idonee.Nell'attesa dell'arrivo della pioggia tanto sospirata, voglio ricordare che la barca elettrica che solcherà il canale rinaturalizzato è stata assegnata, tramite bando, alla cooperativa Valgrande che organizzerà tour didattici per le scuole e turisti sul canale e fiume Toce già dalla tarda primavera prossima. La riqualificazione ecologica e naturalistica del canale sarà fino al lago di Mergozzo e questo comporterà il rilancio di un'attrazione naturalistica non indifferente da proporre a turisti e cittadini, per una gita inedita in un luogo unico nel suo genere”.Un progetto, lo ricordiamo presentato in forma congiunta dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, dal Comune di Verbania (che è la stazione appaltante), dal Comune di Mergozzo e dall’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore a cui fa riferimento la RiservaNaturale Speciale del Fondo Toce. Un progetto coerente con il piano naturalistico della Riserva Naturale Speciale del Fondo Toce e con il piano paesaggistico Regionale.Amministrazione Comunale Verbania