Baveno eventi e manifestazioni dal 20 al 28 maggio

GIORNATA DEL RICAMO

Sabato 20 maggio 2023, ore 9.30-18.30

Centro Culturale Nostr@domus

Giornata aperta a tutte le ricamatrici e simpatizzanti, durante la quale sarà possibile partecipare a brevi corsi in cui saranno realizzati dei piccoli oggetti ricamati, utilizzando materiali offerti gratuitamente.

Ingresso libero e gratuito.

Info: Maria Grazia Galeazzi 349 1820987

Organizzazione a cura della delegazione di Baveno dell’Associazione Italiana del Punto Croce.



PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA

Sabato 20 maggio 2023

Baveno e Feriolo

106° Giro d’Italia Sierre / Cassano Magnago

La Statale 33 del Sempione sarà chiusa in tutto l’abitato di Baveno e Feriolo dalle ore 13.00 alle 16.00 per permettere il passaggio della “carovana Rosa”.



COSTINATA DEL BOCC

Domenica 21 maggio 2023, dalle ore 11.30

Feriolo

Tradizionale costinata presso la nuova area eventi a Feriolo.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Organizzazione a cura di Comitato Festeggiamenti di Feriolo.



CONCERTO NEGRO SPIRITUALS

Giovedì 25 maggio 2023, ore 21.00

Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso

Concerto diretto da Alexandra Cravero, baritono Christian-Rodrigue Moungoungou e con l’ “Opéra Du Bout des Doigts”.

Ingresso libero.

Organizzazione a cura di Musik Amis e Città di Baveno.



FESTA DELLA MONTAGNA

Da sabato 27 a domenica 28 maggio 2023

Monte Camoscio

Torna la tradizionale “Festa della Montagna” al Monte Camoscio.

Programma:

sabato 27 maggio; ore 19:30 spaghettata sotto le stelle offerta dagli Alpini

domenica 28 maggio; ore 11:30 Santa Messa alla croce e alle ore 12:30 rancio con fornitissimo bar e ottima cucina

Per motivi di inagibilità NON sarà aperta la strada in località “Cantonaccio”.

Organizzazione a cura di Gruppo A.N.A. Baveno sezione Intra.



GIORNATA DEL GIOCO LIBERO ALL'APERTO

Sabato 27 maggio 2023, dalle ore 14.30

Parco di Villa Fedora

Pomeriggio di giochi, laboratori, musica e tanto divertimento!

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di CCR, Servizio Qbhalò e Amministrazione Cumunale di Baveno, con il sostegno di Regione Piemonte.



IL PARCO IN FESTA

Domenica 28 maggio 2023, dalle ore 14.30

Parco di Villa Fedora

Pomeriggio di divertimenti per la famiglia: gonfiabili, toro meccanico, maxiscivolo e pista per minikart a pedali.

Truccabimbi in collaborazione CRI – Comitato di Baveno e alle 16.00 Nutella Party in collaborazione con il Chiosco di Villa Fedora.

Ingresso libero e gratuito.

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a domenica 4 giugno.

Organizzazione a cura di Città di Baveno.