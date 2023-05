Baveno eventi e manifestazioni dal 27 maggio al 4 giugno

GIORNATA DEL GIOCO LIBERO ALL'APERTO

Sabato 27 maggio 2023, dalle ore 14.30

Parco di Villa Fedora

Pomeriggio di giochi, laboratori, musica e tanto divertimento!

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di CCR, Servizio Qbhalò e Amministrazione Cumunale di Baveno, con il sostegno di Regione Piemonte.



FESTA DELLA MONTAGNA

Da sabato 27 a domenica 28 maggio 2023

Monte Camoscio

Torna la tradizionale “Festa della Montagna” al Monte Camoscio.

Programma:

sabato 27 maggio; ore 19:30 spaghettata sotto le stelle offerta dagli Alpini

domenica 28 maggio; ore 11:30 Santa Messa alla croce e alle ore 12:30 rancio con fornitissimo bar e ottima cucina

Per motivi di inagibilità NON sarà aperta la strada in località “Cantonaccio”.

Organizzazione a cura di Gruppo A.N.A. Baveno sezione Intra.



IL PARCO IN FESTA

Domenica 28 maggio 2023, dalle ore 14.30

Parco di Villa Fedora

Pomeriggio di divertimenti per la famiglia: gonfiabili, toro meccanico, maxiscivolo e pista per minikart a pedali.

Truccabimbi in collaborazione CRI – Comitato di Baveno e alle 16.00 Nutella Party in collaborazione con il Chiosco di Villa Fedora.

Ingresso libero e gratuito.

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a domenica 4 giugno.

Organizzazione a cura di Città di Baveno.



BAVINUM

Venerdì 2 giugno 2023, dalle ore 18.30

Parco di Villa Fedora

Degustazione di vini e assaggi di prodotti tipici passeggiando nello splendido parco sul lago.

Costo d’ingresso: 30 Euro con calice. Prevendita attiva al costo di 24 Euro al seguente link: www.bavinum.it

Dalle 23.00 alle 02.00 After Bavinum, con dj set live.

Parte degli utili sarà impiegata per interventi di riqualificazione del parco.

In caso di maltempo l’evento sarà spostato a sabato 3 giugno.

Info: Ufficio Turismo 0323 924632, WhatsApp 345 7936361, info@bavenoturismo.it

Organizzazione a cura dell’Assessorato alla Cultura della Città di Baveno in collaborazione con Chiosco Villa Fedora e Azienda Agricola Edoardo Patrone, con il sostegno delle Associazioni Bavenesi, Cri e Protezione Civile Comitati di Baveno.



FESTA ALLA CAPANNA SOCIALE ALL'ALPE NUOVO

Venerdì 2 giugno 2023, alle ore 11.30

Alpe Nuovo

Dal Mottarone: Sentiero VM3 (Baita CAI Baveno – Alpe Nuovo) / Tempo percorrenza 20 minuti Difficoltà T

Da Baveno: Partenza località Tranquilla. Sentiero VM3 Monte Camoscio-Alpe Vedabia-Alpe Nuovo Baita CAI / Tempo percorrenza 3,30 ore Difficoltà: E

Da Levo: Partenza da Levo. / Sentiero VM5-VM3b-VM3 Levo-Alpe Vedabia-Alpe Nuovo Baita CAI / Tempo percorrenza 2,15 ore Difficoltà E

Tutti i percorsi sono a titolo personale

PROGRAMMA:

Santa Messa alle ore 11:30 al Monte Zughero;

Pranzo in baita alle ore 12:30.

Info: Dario Melfi 349 4311965

Organizzazione a cura di CAI Baveno.



MOSTRA BONSAI

Da venerdì 2 a domenica 4 giugno 2023, ore 9.30-19.00

Centro Culturale Nostr@domus

Mostra di bonsai con orario continuato dalle 9,30 alle 19,00.

Ingresso libero e gratuito.

Info: Paolo Pagin 335 6566574 – paolo.pagin@libero.it

Organizzazione a cura del Bonsai Club Verbania.



RASSEGNA LA PIETRA RACCONTA: PER FILO E PER SEGNO

Sabato 3 giugno 2023, dalle ore 10.00



MERGOZZO, PORTICATO DELLE CAPPELLE

Nell’ambito delle attività “La Pietra racconta” (VII edizione), hanno sempre avuto spazio e risonanza le proposte laboratoriali condotte presso l’Antica Latteria, poiché per il 2023 il tema annuale è “per filo e per segno”, l’Ecomuseo del Granito, con il Comune di Mergozzo, la collaborazione dei gruppi Le Cicale e La Cruna del Lago e il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO, ha voluto organizzare una giornata che fosse occasione di incontro e sperimentazione di numerose tecniche creative, legate al tessile e non solo.

Saranno attive 9 postazioni con realizzazioni che vanno dal ricamo, al cucito, al feltro, al riuso creativo di materiali di recupero, alla modellazione della terracotta, alla pittura, al quilling, alla produzione con il tessuto di oggetti di vario genere. Nel corso della giornata le esperte condurranno inoltre workshop per insegnare a piccoli gruppi di partecipanti le varie tecniche e consentire loro di portare a casa delle realizzazioni creative originali.

È inoltre prevista un’esposizione di disegni di GiuiArt – Giulia Porchera

L’esposizione e l’osservazione delle attività è ad INGRESSO LIBERO, mentre la partecipazione ai LABORATORI richiede la PRENOTAZIONE e viene richiesto un piccolo CONTRIBUTO DA PAGARE IN LOCO: tel. 0323 840809 • sms/whatsapp 348 7340347 • museomergozzo@tiscali.it



8° RADUNO AMICI DELLA VESPA

Domenica 4 giugno 2023

Piazza IV Novembre

Programma:

ore 8:45 apertura iscrizioni presso Piazza IV Novembre;

ore 10:00 chiusura iscrizioni;

ore 10:30 partenza tour: Bieno, San Martino (aperitivo), Intra, Pallanza, Gravellona Toce e Omegna;

ore 13:20 fine giro a Gravellona Toce e pranzo presso il Ristorante “Al Cantuccio”

Info: Mauro Giurdanella 333 6738011, Pietro Amodei 348 7480351, FB Amici della Vespa Baveno

Organizzazione a cura di Associazione Amici della Vespa Baveno.