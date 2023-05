Montani eletto segretario Lega VCO

Domenica 28 maggio, a Villadossola si è celebrato il congresso della sezione provinciale della Lega Salvini Piemonte, al termine del quale Enrico Montani, classe ’67, leghista della prima ora e parlamentare per oltre 12 anni – per il movimento ha ricoperto diversi incarichi di prestigio a livello nazionale – è stato eletto segretario Vco per acclamazione. Un appuntamento importante, quello presso la sala consiliare di via Marconi dov’era presente anche il segretario piemontese Riccardo Molinari, arrivato dopo tre anni di gestione da parte del commissario, Alberto Preioni.Per i militanti è stata dunque l’occasione per fare il punto della situazione alla luce delle tante sfide che attendono il territorio, su tutte le elezioni del capoluogo Verbania in programma nel 2024, e per rimarcare i numeri, a partire dalla crescita degli iscritti. “Sono felice ed orgoglioso di questo risultato – ha detto Enrico Montani al termine dello scrutinio –. Ringrazio di cuore i militanti e le sezioni: sarò il segretario di tutti e insieme al direttivo sono pronto a rimboccarmi le maniche per il bene della comunità del Vco. Un ringraziamento anche ad Alberto Preioni, per aver gestito il partito dall’agosto 2020 a oggi, in un momento così difficile, e per aver accompagnato la Lega verso la stagione congressuale. Altri partiti litigano o si dividono, noi cresciamo e diamo voce ai militanti”. Montani ha poi rivolto un appello “per l’unità e il senso di responsabilità”.“Si torna al territorio e ai valori fondanti della Lega – ha sottolineato – e a dare valore ai nostri amministratori, alle nostre battaglie, alla nostra identità. Da oggi a Villadossola – ha sottolineato – inizia il futuro della Lega”. E’ stato anche ricordato quanto sia importante il lavoro di tutti i militanti e i sostenitori per la crescita del partito e Montani si è detto certo che la nuova segreteria “saprà far appassionare nuovamente le persone alla politica, facendo crescere ulteriormente il movimento in provincia”. “Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino in questi anni, a partire dall’amico Molinari, e che continueranno a farlo nei prossimi in questo cammino che ho scelto di intraprendere ormai tanto tempo fa. Essere al servizio, questo per me è la politica”, ha poi concluso il neo segretario. Eletti nel direttivo: Luigi Airoldi, Mario Bentivoglio, Luca Capotosti, Graziella Gaspari, Marco Marchioni , Manuel Ricchi.