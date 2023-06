CONI Bandi Regionali

Il primo bando è riferito al sostegno di Grandi eventi che sono già inseriti nel programma pluriennale, che potete vedere sul sito www.piemonte.coni.it.



Il secondo bando è accessibile a un ampio ventaglio di soggetti e si riferisce a progetti in ambito di “Sport per tutti” e “a favore di soggetti con disabilità”. La pima misura è aperta anche ai Comuni (o loro forme associative), mentre la seconda è accessibile anche alle associazioni sportive iscritte al Registro nazionale.



Nel bando sono indicate le caratteristiche di ciascuna misura per le quali è possibile predisporre i singoli progetti e richiedere contributi a fondo perduto, come disciplinato dall’Allegato 2 -DD n. 159/23.



Suggeriamo di informarsi nel sito della Regione, e leggere gli elenchi dei contributi rilasciati nell’ultimo finanziamento, per capire cosa si può chiedere.



Le domande devono pervenire alla Regione Piemonte entro e non oltre il 24 luglio 2023, secondo moduli e procedure indicate.



Anche il Ministero dello sport interviene con contributi a fondo perduto a favore di gestori di impianti sportivi e impianti natatori. Informazioni si possono avere sul sito del Ministero. In questo caso, il termine delle domande è stato fissato al 19 luglio 2023.