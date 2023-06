Cantieri di lavoro per disoccupati

ll Comune di Verbania ha presentato tre progetti per persone con almeno 58 anni di età, per l’inserimento in Cantieri di lavoro di persone disoccupate, finanziati da un bando della Regione Piemonte. Per questo il Comune di Verbania ha bandito tre avvisi pubblici finalizzati all’individuazione di quattro persone che saranno impegnate nei Cantiere di lavoro in questo 2023.



"Continua – dichiara il sindaco di Verbania Silvia Marchionini – lo sforzo di questa Amministrazione Comunale, per quanto possibile, sul tema del lavoro che manca. Per questo proseguiamo con costanza nella messa in campo di cantieri di lavoro per persone in difficoltà lavorativa che fanno seguito ai numerosi organizzati negli scorsi mesi e anni. Questo bando in particolare guarda alle persone disoccupate sopra i 58 anni che, più di altre, hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro”.



I tre progetti riguardano un cantiere per due persone "un aiuto per il decoro urbano", un cantiere per una persona "un aiuto per la farmacia" e un cantiere una persona "un aiuto in biblioteca". Info e modulistica sul sito del comune www.comune.verbania.it .



Per poter partecipare ai cantieri di lavoro bisogna avere almeno 58 anni ed essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della propria candidatura:

- aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici alla data di presentazione della presente domanda;

- essere residente in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

- essere residente in via continuativa nel Comune di Verbania nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

- trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015;

- non essere percettore di ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione NASPI, se dipendente o all’indennità DIS-COLL se collaboratore autonomo o assimilato- ad eccezione delle misure di sostegno al reddito come il Reddito di Inclusione “REI” o Reddito di Cittadinanza, ecc.);

- non essere inserito in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro;

- non avere partecipato ad un altro progetto ad una distanza temporale inferiore a 12 mesi tra la fine di un cantiere e l’inizio di un altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco dei 24 mesi successivi alla fine del cantiere, come da L.R. 34/08 art.32 comma 5 così come modificato dalla L.R. 20/11;

- di dare disponibilità ad iniziare le attività del progetto a partire, salvo eventuali e necessarie deroghe, da Agosto 2023;

- possesso di patente di Cat. B. (PER IL PROGETTO IN FARMACIA);

- idoneità fisica all’impiego nel cantiere di lavoro;



Il cantiere avrà la durata di un anno (260 giornate lavorative). L’impegno sarà distribuito in 5 giorni la settimana, per 25 ore settimanali, da lunedì a venerdì. Il cantiere presumibilmente prenderà avvio ad agosto 2023.



Per ogni giornata lavorativa verrà corrisposta dall’INPS un’indennità pari a 25,60 euro lordi e si procederà contestualmente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti.



La domanda per la partecipazione all’iniziativa in oggetto redatta secondo il modello allegato al presente avviso debitamente sottoscritta e corredata di tutti gli allegati obbligatori sotto riportati, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 17/07/2023 a pena di esclusione, tramite raccomandata A/R o corriere espresso, posta elettronica certificata, o con consegna a mano al seguente indirizzo Comune di Verbania, Ufficio Protocollo, Piazza Garibaldi n. 2, 28922 Verbania (VB), istituzionale.verbania@legalmail.it



Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al presente Avviso pubblico, si prega di contattare: Comune di Verbania, referente:

dott.ssa Donata Biotti – Tel. 0323542228 – donata.biotti@comune.verbania.it

dott.ssa Raffaella Rizzato – Tel. 0323542226 – raffaella.rizzato@comune.verbania.it





Amministrazione Comunale Verbania