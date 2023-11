Baveno eventi e manifestazioni dal 2 al 18 novembre

UNI 3: CORSI IN PARTENZA NEL MESE DI NOVEMBRE

-Laboratorio base di Lingua e Cultura Russa.

Giovedì 2 Novembre, ore 18-20

Il corso sarà tenuto dalla docente Maria Federici. Il costo è di 120 euro a prezzo interno, 100 euro con l'iscrizione a più corsi.

-Laboratorio di pittura per principianti

Venerdì 3 Novembre, ore 18.15-20.15

Il corso sarà tenuto dal docente Giacomo Rabufetti. Il costo è di 36 euro a prezzo intero, 27 euro ridotto con iscrizione a più corsi.

-Corso di letteratura Anglo/americana

Lunedì 6 Novembre, ore 15-16.30

Docente del corso: Angela Tappa. Il costo è di 32 euro intero, 26 euro ridotto con l'iscrizione a più corsi.

-Corso la meditazione nel corpo

Martedì 7 Novembre, ore 20.30-22.00

Docente: Annalisa Cei, il costo è di 24 euro a prezzo intero, 21 euro ridotto con iscrizione a più corsi.

-Corso Lungo la Via Francisca 1

Mercoledì 8 Novembre, ore 14.30-16.30

Il corso sarà tenuto dalla docente Marilena Roversi ad un costo è di 36 euro intero, 27 euro ridotto con iscrizione a più corsi.

-Corso di Inglese livello base

Lunedì 13 Novembre, ore 17.30-19.30

Il corso sarà tenuto dalla docente Barbara Polli ad un costo di 74 euro a prezzo intero, 65 euro ridotto con iscrizione a più corsi.

-Corso di Francese livello base

Lunedì 13 Novembre, ore20.30-22.30

Il corso, tenuto dalla docente Barbara Polli, avrà un costo di 74 euro a prezzo intero, 65 euro ridotto con iscrizione a più corsi.

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI:

Biblioteca Civica di Baveno Piazza della Chiesa, 8

tel. 0323 925120 - e-mail baveno@bibliotechevco.it - sito web www.bavenoturismo.it

IN SCENA A...BAVENO: "E TU CHI SEI?"

Sabato 4 Novembre, ore 21.00

Centro Culturale Nostr@domus

Spettacolo teatrale di Sergio Di Grado a cura della Compagnia teatrale "Fuori di Quinta", Asti.

Biglietti:

€55 abbonamento 5 spettacoli + finale di rassegna a Verbania

€12 singolo spettacolo

Info e prenotazioni:

Amici per un sogno

tel 351.9707852 - amiciperunsogno@gmail.com - www.amiciperunsogno.com

Ufficio Turismo e Cultura :tel 0323 924632 - info@bavenoturismo.it - www.bavenoturismo.it

Organizzazione a cura dell’Associazione culturale Amici per un sogno con la Città di Baveno.



FESTA PATRONALE DI SAN CARLO

Domenica 5 Novembre 2023, dalle ore 11.30

Area eventi di Feriolo

Distribuzione della tradizionale trippa

Organizzazione a cura di Comitato Festeggiamenti Feriolese.



LAGO MAGGIORE MARATHON

Domenica 5 Novembre 2023

Partenza dal Lungolago di Arona e arrivo a Verbania, Pallanza.

Info, iscrizioni e viabilità:

https://lagomaggioremarathon.it/

Organizzazione a cura di Lago Maggiore Marathon.



METTI UN LUNEDI' AL CINEMA...A BAVENO: "WHAT'S LOVE?"

Lunedì 6 Novembre 2023, ore 21

Centro Culturale Nostr@domus

Prima proiezione in elenco: "What's love" di Shekhar Kapur.

Ingresso libero

Organizzazione a cura di Assessorato alla Cultura della Città di Baveno in collaborazione con Cinecircolo Don Bosco Verbania.



CORSO DI BRIDGE PER PRINCIPIANTI

Da lunedì 6 Novembre 2023

Lago maggiore Center

Un corso per principianti tenuto da un istruttore federale. Durata 12 lezioni (almeno 6 partecipanti). Le prime due lezioni sono di prova e gratuite.

Per informazioni e prenotazioni: E-mail: bavenobridge@libero.it - Tel: Gualtiero 335 1330466 - Fulvio 3483576015 - Sito: www.bavenobridgeclub.it

Organizzazione a cura di Baveno Bridge CLUB con il patrocinio di Città di Baveno.



CONFERENZA: "I BISOGNI DEL GATTO"

Venerdì 10 Novembre 2023, ore 18.30

Centro Culturale Nostr@domus

Conferenza della dott.ssa Emanuela Diana, etologa.

La conferenza fa parte del progetto "Le voci inascoltate della sofferenza", nato dall'esigenza di sensibilizzare i cittadini alle problematiche connesse al benessere degli animali: vicini a noi, meno vicini ma che appartengono al nostro territorio, sfruttati ai fini economici e fornire consigli per migliorare la nostra convivenza con gli animali stessi.

Seguirà buffet vegano.

Ingresso a offerta libera.

Organizzazione a cura di LAV Verbano Cusio Ossola in collaborazione con LAV Nazionale e con il patrocinio di Città di Baveno.



METTI UN LUNEDI' AL CINEMA...A BAVENO: "UNA MAMMA CONTRO G.W. BUSH"

Lunedì 13 Novembre 2023, ore 21

Centro Culturale Nostr@domus

Seconda Proiezione in elenco: "Una mamma contro G.W. Bush" di Andrea Dresen.

Ingresso libero

Organizzazione a cura di Assessorato alla Cultura della Città di Baveno in collaborazione con Cinecircolo Don Bosco Verbania.



CORSO: "DALLA VIGNA ALL'ABBINAMENTO: TRE INCONTRI PER CONOSCERE IL VINO"

Da giovedì 16 Novembre 2023, ore 20.30

Biblioteca Civica

L'Associazione italiana Sommelier Piemonte presenta il corso "Dalla vigna all'abbinamento: tre incontri per conoscere il vino" guidati da tre degustatori ufficiali/relatori dell'Associazione Italiana Sommelier.

Costo totale dei tre incontri, per ciascun partecipante, 100 euro, comprensivo di tre bicchieri da degustazione.

Per informazioni e iscrizioni: Relatore Roberto Baldo tel: 340 2704048 - email: biblioteche.aisvco@gmail.com

Organizzazione a cura di AIS Piemonte-Delegazione Vco con il patrocinio di Città di Baveno.



IN SCENA A...BAVENO: "I PROMESSI STORTI"

Sabato 18 Novembre 2023, ore 21

Centro Culturale Nostr@domus

Spettacolo teatrale di Lorenzo Corengia a cura della Compagnia teatrale "Ronzinate Teatro" di Merate.

Biglietti:

€55 abbonamento 5 spettacoli + finale di rassegna a Verbania

€12 singolo spettacolo

Info e prenotazioni:

Amici per un sogno

tel 351.9707852 - amiciperunsogno@gmail.com - www.amiciperunsogno.com

Ufficio Turismo e Cultura :tel 0323 924632 - info@bavenoturismo.it - www.bavenoturismo.it

Organizzazione a cura dell’Associazione culturale Amici per un sogno con la Città di Baveno.