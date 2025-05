Eventi a Baveno dal 9 al 25 maggio

RASSEGNA TEATRALE "BIS! 2 LAGHI DUE PALCHI": FROM ORLANDO TO SANTIAGO

Venerdì 9 maggio 2025, ore 21:00

Centro culturale Nostr@domus - Piazza della Chiesa, 6

Spettacolo concerto di Orlando Manfredi (narrazione, voce, chitarra) Stefano Micari (voce, basso, mandolino, samples)

Santibriganti Teatro / Duemanosinistra con la collaborazione di Torino Spiritualità.

Dopo il successo straordinario di Torino Spiritualità, Orlando Manfredi, cantautore e drammaturgo, in arte Duemanosinistra, racconta il Cammino di Santiago di Compostela attraverso parole, immagini, musiche, canzoni, composte appositamente per il progetto “From Orlando to Santiago”.

Nello spettacolo-concerto si parla del pellegrinaggio di un cantautore per sconfiggere la Crisi Globale, con le canzoni! E si scopre che il Cammino, in fondo, insegna da sé un’arte più grande: l’arte dell’incontro.

Perché ci sono centinaia di motivi per farsela tutta a piedi.

Le ragioni di chi cerca, interroga, scappa, prega, in un mantra dei passi e delle cose “essenziali”.

Una Spoon River dei vivi in movimento o il riassunto di una vita, dove si parte piccini piccini e si finisce un po’ più adulti.

Biglietti: intero € 10 - Ridotto € 5 (residenti a Baveno e under 12)

Per info e prenotazioni:

info@bavenoturismo.it - tel 0323 924632

www.bavenoturismo.it

lafinestrasullago@libero.it - tel 328 4732653

www.lafinestrasullago.it

www.piemontedalvivo.it/corto-circuito/

Realizzata da La Finestra sul Lago in collaborazione con Piemonte dal Vivo, attraverso il bando Corto Circuito e con le amministrazioni comunali di Baveno e Gozzano.



BAVENO BY NIGHT

Venerdì 9, 16 e 23 maggio, sabato 17 e 24 maggio 2025, ore 20:30

Complesso monumentale di Baveno

Dopo il favorevole riscontro ottenuto la scorsa stagione, anche quest’anno la Parrocchia di Baveno propone l’apertura serale del Complesso monumentale nelle serate di venerdì e sabato fino alle ore 22:00.

Ad arricchire l’esperienza di visita della Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso e del Battistero di S. Giovanni Battista, quest’anno saranno organizzati, nelle date indicate in locandina, dei percorsi guidati, della durata di un’ora, preceduti da una breve crociera nelle acque antistanti l’abitato di Baveno con particolare attenzione alle ville del lungolago e circumnavigazione dell’Isola Superiore dei Pescatori.

Le visite, a cura di un gruppo di guide turistiche abilitate, saranno svolte sempre in italiano e, a rotazione, secondo un calendario prestabilito, in inglese, tedesco e francese e si svolgeranno con un minimo di 15 partecipanti per lingua.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno stesso tramite messaggio WhatsApp al numero 327.4993196 o presso l’ufficio Turismo di Baveno.

Ritrovo per la crociera e le visite guidate ore 20.30 in Piazza IV Novembre.

Costi: visita guidata € 10,00 adulti, € 5,00 ragazzi (6-12 anni), gratuito bambini (0-5 anni) Speciale famiglia € 25,00 2 adulti + 2 bambini o più.

crociera € 10,00 adulti, € 5,00 ragazzi (6-12 anni), gratuito bambini (0-5 anni).

Organizzazione a cura della Parrocchia di Baveno con il patrocinio della Città di Baveno.



GIORNATA DEL RICAMO

Sabato 10 maggio 2025, dalle ore 10:00 alle ore 17:00

Centro culturale Nostr@domus - Piazza della Chiesa, 6

Giornata aperta a tutte le ricamatrici e simpatizzanti, durante la quale sarà possibile partecipare a brevi corsi in cui saranno realizzati dei piccoli oggetti ricamati, utilizzando materiali offerti gratuitamente.

Info: Maria Grazia Galeazzi 349 1820987

Organizzazione a cura della delegazione di Baveno dell’Associazione Italiana del Punto Croce con il patrocinio della Città di Baveno.



CONCERTO DEL CORPO MUSICALE DI BAVENO:

LA TRAVIATA

Sabato 10 maggio 2025, ore 21:00

Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso, Baveno

Concerto del Corpo musicale di Baveno, riduzione dall’opera “La Traviata” di G. Verdi.

Con la partecipazione del soprano Sara Galli

Ingresso libero

Organizzazione a cura del Corpo Musicale di Baveno.



INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "DA PICASASS A STONECUTTER"

Sabato 17 maggio 2025, ore 16:30

Biblioteca civica, Piazza della Chiesa, 8

Per il 2025 il Museo GranUM, di Baveno propone una mostra temporanea storico-documentaria che narra l’epopea dell’emigrazione degli scalpellini bavenesi Oltreoceano, dai lunghi e avventurosi viaggi, all’inserimento nel contesto economico e sociale di Barre (Vermont), capitale del granito d’America, ad alcune figure rilevanti legate a pionieristiche esperienze di lotta sindacale e difesa dei diritti dei lavoratori. Un focus particolare è dedicato a narrare storie di emigrazione di gente comune, raccolte grazie ad alcuni testimoni, che restituiscono un toccante spaccato della vita quotidiana dei lavoratori nelle cave di oltre cento anni fa.

Il materiale proposto in mostra è frutto di una rielaborazione degli studi e delle testimonianze raccolte nell’ottobre 2024 in occasione del convegno per il decennale del Museo GranUM (autori: Alberto Ceffa, Patrizia Balzarini, Alessia Martini, Italo Tomola e Francesco Rossi), arricchiti da nuovi approfondimenti di Leonardo Parachini, Guido Canetta ed Emilio Landi.

L’esposizione e le iniziative collaterali si inseriscono nella scia delle numerose attività di valorizzazione del tema della pietra e del territorio in tutte le sue sfumature, promosse dal Museo GranUM nel contesto dell’Ecomuseo del Granito in partenariato con il Comune di Mergozzo e l’Associazione GAM con il progetto “La pietra racconta”, che gode del sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO.



SERATA DI FESTEGGIAMENTI PER L'80° ANNIVERSARIO DEL CAI DI BAVENO

Sabato 17 maggio 2025, ore 21:00

Grand Hotel Dino, Baveno

La sezione di Baveno del CAI festeggia quest'anno ottant'anni di vita e 50 anni di attività di Alpinismo Giovanile. Per celebrare questi due importanti traguardi, organizza una serata che ripercorrerà la propria storia. La serata si concluderà con un brindisi a quello che è stato e quello che sarà il futuro della Sezione.

Durante la serata, gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile (AG) che in questi 50 anni hanno accompagnato con professionalità i nostri ragazzi, riceveranno un riconoscimento per il loro impegno.

Ingresso libero

Organizzazione a cura di CAI - sezione di Baveno con il patrocinio della Città di Baveno.



PROGETTO OSTEOPOROSI:

INCONTRO INFORMATIVO

Lunedì 19 maggio 2025, ore 15:00

Biblioteca civica, Piazza della Chiesa 8

Nell'ambito del profetto "Ossi duri…si diventa! Meno fragili per mantenersi attivi", si inserisce questo incontro aperto alla cittadinanza, nel quale interverrà il dott. ANTONIO BENEDINI, ortopedico.

Organizzazione a cura dell'Associazione di Solidarietà Sociale di Baveno in collaborazione con Lions Club Arona-Stresa, con il patrocinio della Città di Baveno.



10° RADUNO AMICI DELLA VESPA

Domenica 25 maggio 2025, dalle ore 8:30

Piazza IV Novembre

Programma:

ore 8:30 apertura iscrizioni presso Piazza IV Novembre;

ore 10:00 chiusura iscrizioni;

ore 10:30 partenza da Baveno

Percorso del Tour: Baveno, Belgirate, Magognino, Feriolo (aperitivo), Pallanza, Bieno, Gravellona Toce, Casale Corte Cerro (pranzo c/o Ristorante Ci Cin)

Quota di partecipazione: € 15,00 pilota, € 15,00 passeggero, € 15,00 pranzo

Info: Mauro Giurdanella 333 6738011, Pietro Amodei 348 7480351, FB Amici della Vespa Baveno

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al 13/07/2025

Organizzazione a cura di Associazione Amici della Vespa Baveno con il patrocinio di Città di Baveno.



GIORNATA DI PREVENZIONE DELL'OSTEOPOROSI

Domenica 25 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Sala consiliare del Comune di Baveno - Piazza Dante Alighieri, 14

Giornata dedicata allo screening gratuito dell’osteoporosi organizzata da Lions Club Arona-Stresa, nell’ambito del progetto “Ossi duri…si diventa, meno fragili per mantenersi attivi” con il patrocinio della Città di Baveno.

L’esame della durata di 15 minuti verrà eseguito su calcagno e al termine verrà rilasciata documentazione grafica da personale medico specializzato, con spiegazioni, consigli ed eventuali indicazioni da consegnare al proprio medico di base. L’ingresso è libero e gratuito.

«L’osteoporosi è spesso sottovalutata e se non diagnosticati in tempo può essere causa di fratture con gravi conseguenze per i pazienti e aggravio della spesa sanitaria. I tagli alla sanità consentono di eseguire con il sistema sanitario nazionale accertamenti sulla validità dell’osso come MOC e/o Densitometria Ossea con ultrasuoni solo su soggetti con osteoporosi avanzata o già in trattamento farmacologico. Il costo dell’esame non è irrilevante se eseguito in strutture private o in assenza di esenzione per patologia senza poi contare sui lunghi tempi di attesa. Per questo l’esame gratuito è importante» commentano gli organizzatori del Lions Club Arona-Stresa.



FESTA DELLA MONTAGNA AL MONTE CAMOSCIO

Domenica 25 maggio 2025

Monte Camoscio

Torna la tradizionale “Festa della Montagna” al Monte Camoscio.

Ecco il programma:

ore 11:30 Santa Messa alla Croce

ore 12:30 rancio: fornitissimo bar ed ottima cucina

Organizzazione a cura di Gruppo A.N.A. Baveno sezione Intra.

Per motivi di inagibilità NON sarà aperta la strada in località Cantonaccio.



ESPOSIZIONE PERMANENTE PREZIOSI RICAMI DI RAFFAELLA SERENA

Ex scuole elementari - Via Monte Grappa, 12

La mostra permanente della collezione di ricami di Raffaella Serena, sarà visitabile tutti i venerdì, dalle 16:00 alle 18:00 o su appuntamento, chiamando Maria Grazia Mascheroni: 333 583 7100

Ingresso libero.

Organizzazione a cura di Città di Baveno con la collaborazione di Associazione italiana del punto croce delegazione di Baveno.