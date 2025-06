Evento Rotary Club Pallanza-Stresa

Ospite d’eccezione della serata, il Professor Stefano Corgnati, Magnifico Rettore del Politecnico di Torino e Rotariano del Club di Viverone Lago, che ha tenuto un intervento molto apprezzato sul ruolo dell’università nella società contemporanea, tra sfide geopolitiche, transizione digitale e ambientale, radicamento territoriale e internazionalizzazione.Il Professor Corgnati – ingegnere, accademico e già sindaco di Livorno Ferraris – ha tracciato una panoramica ricca e stimolante su come gli atenei possano rappresentare oggi un vero motore di competitività e sviluppo sostenibile, nel quadro della cosiddetta “terza missione” dell’università: quella di generare impatto e valore, in sinergia con il tessuto imprenditoriale, civile e istituzionale.L’incontro ha rappresentato anche un momento significativo per il Rotary Club Pallanza-Stresa, che si avvia alla conclusione dell’anno sociale. Nel suo discorso introduttivo, il presidente uscente Andrea Lux ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando l’importanza di aprire il Rotary al confronto con il mondo della ricerca, affinché il sapere non resti autoreferenziale ma si traduca in crescita concreta per le comunità locali.L’elevata partecipazione dei soci e amici del club e l’interesse suscitato dagli spunti del relatore testimoniano il valore di un’iniziativa che ha saputo coniugare l’alto profilo culturale con lo spirito di servizio che anima da sempre l’azione rotariana.