L'estate a Verbania

Dopo il Natale di Luce, nei prossimi due mesi Verbania abbraccerà la vitalità che le è propria ma che è stata sopita per troppi anni. L’edizione di luglio e agosto dei libretti Summer Vibes racchiude tutti gli appuntamenti della stagione. Uno sforzo in cui crediamo perché accorciare le distanze col cittadino è il primo obiettivo di questa Amministrazione, valorizzare ogni associazione, ogni iniziativa privata e l’offerta garantita dal nostro Comune è per noi un dovere particolarmente felice.



Sarà un’estate ricca di appuntamenti ma anche la prima in cui inizierà a prendere forma la mutazione di Verbania: da città che aspira ad essere attrattiva e turistica, a città di Terziario, eventi, offerta. Che si scrive “turismo” ma si legge “occupazione, sviluppo, crescita e benessere”.



In tal senso nascono anche i volantini, dotati di Qr Code che rimanda a viviverbania.it (la nostra pagina turistica tradotta in più lingue), e nello specifico al calendario-SummerVibes. Perché degni di nota? Perché tradotti in quattro lingue. Un cambio di passo importante per tutti gli operatori turistici e i commercianti di Verbania.



A collegare centri storici e periferie, sino a settembre, rimane attivo (con un successo tangibile, che ci rende felici) il Trenino della Bellezza: 1115 passeggeri in tre settimane. Prosegue la mostra Universo Nespolo a Villa Giulia: oltre 2000 visitatori ad oggi. Col Palio Remiero arriveranno anche i fuochi d’artificio mentre Pallanza sarà illuminata da una fontana danzante e di luce di cinquanta metri. Giochi di luci e acqua per incantare grandi e piccini, per richiamare turisti e coccolare i verbanesi. Sette delegazioni dal mondo a Verbania per i Giovani senza frontiere, con cui celebriamo e rafforziamo i gemellaggi tra città.



Ma ancora: la stagione de Il Maggiore e Gialli & Vinili, il festival dei gialli che porterà in città nomi nazionali di assoluto rilievo. Tanta, tantissima musica, una notte intera di eventi, fino a colazione, e lo scopo benefico della biciclettata sotto le stelle.

La nuova stagione di Verbania è qui. Godiamocela, insieme!

Giandomenico Albertella, sindaco di Verbania



La Fontana di Luce



Tornando con la memoria alla fontana che tanti anni fa animava Verbania, e Pallanza, l’Amministrazione guardando al futuro propone una rivisitazione di quei giochi d’acqua rimasti nella memoria di tutti i verbanes. Ed è così che nello splendido scenario del Lago Maggiore nella magica cornice del Comune di Verbania, arriva il “Color Water Show”. Uno spettacolo che unisce arte, tecnologia e bellezza, dove l’acqua come per magia prende vita e gioca con luci e colori. I riflessi sottolineano i nobili movimenti dell’acqua che danzano su note suadenti per poi adattarsi a ritmi sempre più incalzanti e coinvolgenti.

Zampilli che girano, s’intrecciano, saettano e si spingono fino al cielo in un vortice di emozioni, che lasciano lo spettatore carico di stupore ma consapevole d’aver preso parte ad uno spettacolo non comune.

Ad accrescere la meraviglia, da sempre l’elemento che contrasta l’acqua: il fuoco. In un alternanza di sacro e profano, l’acqua e il fuoco sono complici in una danza che esalta il ritmo e trascina gli spettatori trasmettendogli vitalità, forza, calore ed energia.



Un’esplosione di magia, che nasce da luci colorati, fuoco danzante, pavoni d’acqua e spilloni e tortiglioni giganti per creare forme e colori di una dimensione artistica possente, accompagnando lo spettatore nella navigazione tra i tunnel del passato e la trasformazione tecnologica moderna del presente.