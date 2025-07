Controlli dei Carabinieri

Nell’ultima settimana, sono state 9 le persone denunciate a piede libero, 7 le patenti ritirate e 5 i segnalati alla Prefettura, di cui 4 per detenzione di stupefacenti a uso personale.



Due giovani denunciati a Domodossola

A Domodossola, due ventenni locali sono finiti nei guai:

Il primo è stato sorpreso di notte vicino a un bar nonostante avesse il divieto di accesso ai locali pubblici e ha tentato invano di nascondersi alla vista dei militari.

Il secondo, controllato durante un pattugliamento, era a Domodossola senza autorizzazione nonostante avesse l’obbligo di dimora in Liguria.



Guida in stato di ebbrezza e rifiuto del test

In Val d’Ossola, due automobilisti si sono rifiutati di sottoporsi al drug test: denuncia penale e ritiro della patente per entrambi. A Montecrestese, un 50enne è risultato con un tasso alcolemico di 2,13 g/l (oltre il triplo del limite), mentre un automobilista di Premia, coinvolto in un incidente, aveva 1,92 g/l.



Patente revocata da anni, ma continuava a guidare

A Verbania, un 55enne è stato denunciato perché guidava nonostante la patente gli fosse stata revocata dal 2010. Altri due conducenti sono stati beccati con tassi alcolemici di 0,95 e 1,76 g/l, mentre un terzo è stato sanzionato per un valore compreso tra 0,50 e 0,80 g/l, con patente ritirata.



Segnalazioni per droga in tre comuni

Durante i controlli a Stresa, Crevoladossola e Montecrestese, quattro persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di hashish e cocaina a uso personale.