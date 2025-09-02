Linea Domodossola-Milano ancora chiusure

Fino al 13 settembre, la tratta tra Arona e Domodossola risulta completamente sospesa, con i regionali sostituiti da servizi bus che inevitabilmente allungano la durata dei viaggi.



L’obiettivo di questi lavori è potenziare l’infrastruttura per renderla idonea al passaggio di treni merci più grandi, con interventi principalmente nelle gallerie e nei sistemi di segnalazione.



La temporanea soppressione dei collegamenti riguarda anche i treni internazionali Eurocity diretti in Svizzera, i quali verranno deviati su gomma con trasporti sostitutivi.



Il disagio non si esaurirà a settembre: sono già in programma nuove sospensioni parziali nel corso dell’autunno – dal 3 al 5 ottobre e dal 14 al 16 novembre – mentre per la prossima estate 2026 è prevista un’interruzione prolungata di quasi due mesi sulla tratta del Sempione, segnando un periodo complesso per la mobilità ferroviaria tra Piemonte e Lombardia.