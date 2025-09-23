Maltempo: ricognizione e contributi online

La nuova modalità, predisposta dal settore Pronto Intervento regionale, consentirà ai cittadini di compilare direttamente la domanda in autonomia, allegando la documentazione necessaria, e permetterà ai Comuni di non dover più farsi carico della raccolta e della rendicontazione delle pratiche.



L’accesso al portale è possibile tramite Spid, Carta d’Identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.



La prima applicazione concreta di questa novità riguarda la ricognizione dei danni causati dagli eventi meteorologici del 15 e 17 aprile 2025, che interessa i Comuni individuati nell'ordinanza commissariale della Regione Piemonte numero 1/A1800A/1154 del 18 agosto 2025, che sarà avviata nei prossimi giorni.



La compilazione online riprende i campi già previsti nei modelli cartacei ed è stata semplificata al massimo, per essere facilmente accessibile a tutti. Sul portale sono inoltre disponibili una sezione di Faq e le prime informazioni utili.



«Questo è un primo passo importante verso la digitalizzazione dei procedimenti della Protezione civile - sottolinea l’assessore regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile Marco Gabusi - Un cambiamento che semplifica la vita ai cittadini e sgrava i Comuni da un pesante lavoro burocratico, consentendo di velocizzare la gestione delle pratiche e di garantire maggiore trasparenza ed efficienza».



Per accedere alla piattaforma MOON occorre cliccare su https://www.spid.piemonte.it/gasp_regione/start.do?conversation=e3s1



Per ulteriori chiarimenti si può scrivere a prontointerventoprivati@regione.piemonte.it