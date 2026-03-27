Eventi Baveno dal 28 marzo al 30 aprile

NATI PER LEGGERE: LETTURE ANIMATE A SORPRESA!

Sabato 28 marzo, ore 11:00

Biblioteca civica “Olga Ginesi” - Piazza della Chiesa, 8

Letture animate a sorpresa, in forma teatrale, dedicate a bambini e bambine dai 3 ai 6 anni, a cura dei volontari Nati per Leggere VCO.

Organizzazione a cura di Nati per Leggere VCO in collaborazione con il Comune di Baveno.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e si svolge nel contesto del progetto di Cultura per Crescere.

Ingresso gratuito.



CONCERTO DI PRIMAVERA: Omaggio a Morricone

Sabato 28 marzo, ore 21:00

Centro culturale Nostr@domus - Piazza della Chiesa, 6

Concerto di primavera organizzato dall'Associazione "Un salto nel passato" presso il Centro culturale Nostr@domus.

Il duo formato da Paolo Lombardo (clarinetto) e Andrea Albini (chitarra) presenterà "Omaggio a Morricone", un coinvolgente programma musicale che ripercorrerà la storia del cinema attraverso le colonne sonore più conosciute del grande maestro.

Ingresso libero.

Organizzazione a cura dell'Associazione “Un salto nel passato” con il patrocinio della Città di Baveno, assessorato alla Cultura.



RASSEGNA TEATRALE “BIS! 2 LAGHI 2 PALCHI”

Venerdì 10 aprile - ore 21:00

Centro culturale Nostr@domus - Piazza della Chiesa, 6

AMLETO: ESSERE o NON ESSERE UOMO D'ONORE Adattamento e regia Francesco Orlando

Scene e pupi Salvatore Papa; Costumi Laura Dovico.

Ai pupi: Mary Eterno, Gianni Lamanna, Francesco Orlando

GROTTA DEL MAGO

Adattamento dell'opera di Shakespeare, un classico rivisto con gli occhi dei pupi siciliani. Lo spettacolo invita a tornare bambini e a scoprire l'incanto e la magia dell'opera pupara, patrimonio dell'umanità per il suo indiscutibile valore di artigianato artistico.

La rassegna è realizzata dall'Associazione La Finestra sul Lago in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo attraverso il bando Corto Circuito e con il patrocinio della Fondazione Cariplo e dei Comuni di Baveno, Assessorato alla Cultura, e di Gozzano.

Biglietto intero: € 10,00

Biglietto ridotto (under 12 e residenti) € 5,00

Per info e prenotazioni:

info@lafinestrasullago@libero.it - tel 328.4732653



MEZZA DEI DUE LAGHI

Domenica 12 aprile, partenza gare ore 9:00

Corsa competitiva da 21 km e non competitiva da 10 km con partenza e arrivo a Gravellona Toce, transito da Feriolo, Mergozzo e Ornavasso.

Si segnala che la STRADA 33 DEL SEMPIONE, nel tratto tra la rotatoria presso la galleria del Bocciol e la rotatoria di Feriolo, subirà la chiusura al traffico veicolare per consentire il passaggio degli atleti.

Per info, iscrizioni e viabilità: https://mezza2laghi.it/



HOP HOP STREET FOOD

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile

Parco di Villa Fedora

Tre giorni di buon cibo di strada immersi nel verde del Parco di Villa Fedora.

Orario continuato: dalle ore 10:30 alle 24:00.

Ingresso libero.

Organizzazione a cura di MO.DI. Eventi con il patrocinio della Città di Baveno, Assessorato al Turismo.



QUANDO LE STORIE SI PRENDONO CURA DEL LETTORE: Incontri di lettura guidata

Lunedì 20 aprile - ore 14:30

Biblioteca civica “Olga Ginesi”, Piazza della Chiesa, 8

Incontri guidati di lettura, presso la Biblioteca civica Olga Ginesi, per suscitare riflessioni e ritrovare la bellezza della propria storia, attraverso le storie degli altri.

A cura di Graziella Ridolfo, Evolvo Libri.

Lettura ed analisi del libro: IL RITRATTO DI DORIAN GRAY - Oscar Wilde.

Ingresso libero.

Organizzazione a cura dell'Associazione di Solidarietà Sociale con il Patrocinio della Città di Baveno.



INAUGURAZIONE MOSTRA PREZIOSI RICAMI DI RAFFAELLA SERENA

Venerdì 24 aprile - ore 16:00

Ex scuole elementari - Via Monte Grappa, 12

La mostra permanente della collezione di ricami di Raffaella Serena, sarà visitabile presso la sede delle ex scuole elementari in Via Monte Grappa, 12 a partire dal 24 aprile 2026.

Tutti i venerdì, dalle 16:00 alle 18:00 o su appuntamento, chiamando Maria Grazia Mascheroni: 333 583 7100

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di Città di Baveno con la collaborazione di Associazione italiana del punto croce delegazione di Baveno.



CORSI UNI3 2025-2026

Ecco i prossimi corsi in partenza

FIORI DI BACH

dal 15/4 al 13/5, mercoledì dalle ore 20:30 alle 22:30

Sede: Biblioteca civica

Costo: intero € 45,00 ridotto € 38,00

VITA DA PIANTE

dal 15/4 al 29/4, mercoledì dalle ore 15:00 alle 16:30

Sede: ex scuola elementare

Costo: intero € 21,00 ridotto € 17,00

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Biblioteca civica "Olga Ginesi" di Baveno

Piazza della Chiesa 8

Tel. 0323 925120

E-mail baveno@bibliotechevco.it

Sito web www.bavenoturismo.it