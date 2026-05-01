Il pensiero critico come bene comune



In un'epoca segnata dalla velocità dell'informazione e dalla semplificazione del dibattito pubblico, preservare spazi autentici di confronto intellettuale è diventato un atto culturale e civile di primaria importanza. La democrazia si nutre di idee, di domande scomode, di voci capaci di guardare oltre la superficie degli eventi. Eppure, questi spazi si rarefanno: la polarizzazione, l'omologazione mediatica e la spettacolarizzazione del conflitto politico rischiano di svuotare il dibattito pubblico della sua sostanza più preziosa.



È in questo scenario che eventi come Verbália acquistano un significato che va ben oltre il calendario culturale locale. Portare a Verbania intellettuali, giornalisti, filosofi e analisti capaci di leggere il mondo con profondità e autonomia di giudizio significa affermare che il pensiero critico non è un lusso per pochi, ma un diritto collettivo — e una necessità democratica. Significa restituire ai cittadini gli strumenti per interpretare una realtà sempre più complessa, senza scorciatoie e senza dogmi. Quando una comunità si ritrova ad ascoltare, a interrogarsi, a dissentire con rispetto e a ragionare insieme, esercita la forma più alta di partecipazione civica. Verbália è esattamente questo: un laboratorio di pensiero libero, radicato in un territorio — Verbania e il Lago Maggiore — che con la sua bellezza ricorda quanto valga la pena difendere ciò che è autentico.



Verbália 2026: la seconda edizione



Torna a Verbania la rassegna culturale Verbália, giunta alla sua seconda edizione con un'ambizione ancora più marcata: offrire uno spazio di confronto autorevole sui nuovi equilibri globali e sul ruolo emergente dell'Italia e dell'Europa nello scenario internazionale.



Il filo conduttore di questa edizione — "Tra Oriente e Occidente. La grande sfida dell'Europa" — riflette le tensioni di un mondo in profonda trasformazione: la guerra alle porte del continente, il riassestamento degli equilibri di potere tra grandi potenze, la crisi delle istituzioni liberali, la questione dell'identità europea. Temi urgenti, trattati con la serietà che meritano. Attraverso un format dinamico di speech e dialogo, la rassegna mira a rendere accessibili tematiche complesse — le tensioni internazionali, le trasformazioni economiche, le sfide strategiche — che influenzano direttamente la vita quotidiana dei cittadini. Non divulgazione semplificata, ma approfondimento autentico, capace di stimolare consapevolezza e partecipazione.



Gli appuntamenti si terranno tra il 29 e il 31 maggio 2026, tra la splendida cornice di Villa Giulia a Verbania Pallanza e la storica Società Operaia Mutuo Soccorso di Verbania Intra. L'ingresso è libero e aperto a tutti.







“Verbalia e' la dimostrazione concreta che Verbania non e' solo una citta' bella da vedere, ma una comunita' che pensa, che si interroga, che vuole essere protagonista del dibattito culturale nazionale. Ospitare intellettuali e giornalisti di questo livello significa offrire ai nostri cittadini qualcosa di raro: la possibilità di ascoltare voci autorevoli e libere, in un contesto autentico, senza filtri. E' esattamente il tipo di investimento culturale in cui crediamo come amministrazione.”



— Giandomenico Albertella, Sindaco di Verbania







“Verbalia nasce da una convinzione semplice ma profonda: che il confronto delle idee, anche quando e' scomodo, sia la medicina migliore contro la rassegnazione e l'indifferenza. In questa seconda edizione abbiamo voluto alzare ulteriormente l'asticella, portando a Verbania un dibattito su temi che ci riguardano tutti -- l'Europa, la geopolitica, il futuro delle nostre democrazie liberali. Verbania è diventata il luogo in cui questo dibattito prende forma.”



— Massimo Guaschino, Consigliere Comunale



Il programma nel dettaglio



Venerdì 29 Maggio — ore 21.00



Società Operaia Mutuo Soccorso | Via Aristide De Bonis 36, Verbania Intra







IL SUICIDIO DELLA PACE



con Alessandro Colombo



Per aprire la rassegna, Alessandro Colombo — professore ordinario di Relazioni Internazionali all'Università di Milano e ricercatore attivo all'ISPI — presenta una riflessione lucida e documentata sull'evoluzione dell'ordine internazionale liberale dalla fine della Guerra Fredda alle crisi più recenti. Partendo dal suo omonimo libro, Colombo mette in luce le fratture profonde della globalizzazione e avanza la tesi che il cosiddetto "Nuovo Ordine Mondiale", centrato sulla supremazia statunitense, si sia progressivamente indebolito fino all'attuale, pericolosa instabilità globale. Un'analisi indispensabile per chiunque voglia capire il mondo in cui viviamo.







Sabato 30 Maggio — ore 15.30



Villa Giulia, Verbania Pallanza







GEOPOLITICA DEL PRESENTE: CAPIRE IL CAOS GLOBALE



con Dario Fabbri



Dario Fabbri — giornalista, analista geopolitico e direttore della rivista Domino — guiderà il pubblico dentro le tensioni del presente globale. Con la sua capacità di decifrare le dinamiche profonde che si celano sotto la superficie degli eventi, Fabbri offrirà una lettura delle nuove traiettorie di potere che stanno riscrivendo i rapporti tra Stati Uniti, Europa, Russia e Cina. Un'occasione rara per capire il mondo reale, non quello raccontato dai titoli di giornale.







Sabato 30 Maggio — ore 18.00



Villa Giulia, Verbania Pallanza







IL SISTEMA COLPISCE ANCORA



con Alessandro Sallusti



Alessandro Sallusti — giornalista, opinionista e scrittore, attuale direttore di Politico Quotidiano.it ed editorialista de La Verità, già direttore de Il Giornale e di Libero — porta a Verbália un racconto dall'interno delle dinamiche della magistratura italiana. Al centro del suo intervento: il ruolo delle correnti e il loro peso determinante nelle nomine e nelle scelte. A partire dal caso Palamara, Sallusti ricostruisce il legame intricato tra giustizia, politica e informazione, offrendo una lettura critica del cosiddetto "Sistema" e della sua persistenza nel tempo.







Domenica 31 Maggio — ore 15.30



Villa Giulia, Verbania Pallanza



OLTRE L'OCCIDENTE: ITALIA, IDENTITÀ E GEOPOLITICA



con Massimo Fini e Matteo Carnieletto



Un dialogo serrato tra due voci del giornalismo e del saggismo italiano su Italia, Occidente e nuovi equilibri internazionali. Massimo Fini — giornalista e saggista noto per le sue posizioni critiche verso la modernità, il progresso tecnologico e il pensiero politico dominante, con una lunga carriera che ha toccato Il Giorno, Il Giornale e Il Fatto Quotidiano — si confronta con Matteo Carnieletto, giornalista e saggista legato al Giornale, attento ai temi politici, culturali e di attualità con un taglio orientato alle questioni identitarie e sociali. Tra critica della modernità e analisi delle dinamiche politiche globali, l'incontro propone una riflessione aperta e senza tabù sul ruolo dell'Italia nel mondo contemporaneo.







Domenica 31 Maggio — ore 18.00



Villa Giulia, Verbania Pallanza







CHE FINE FARÀ L'EUROPA?



con Diego Fusaro



A chiudere la rassegna è Diego Fusaro — filosofo e saggista, allievo del pensiero marxista e hegeliano, tra le voci più discusse del dibattito culturale e politico italiano. In un mondo attraversato da crisi geopolitiche e trasformazioni economiche profonde, Fusaro interviene sul futuro dell'Europa e del suo ruolo nello scenario globale, affrontando il rapporto tra sovranità, globalizzazione e nuovi equilibri internazionali. Una lettura critica delle dinamiche politiche contemporanee che non mancherà di stimolare la riflessione del pubblico.







La voce della rassegna: Gianluca Veneziani



A moderare tutti gli appuntamenti di Verbália 2026 è Gianluca Veneziani, giornalista e scrittore pugliese di formazione filosofica. Nato a Bisceglie nel 1984, ha maturato la sua carriera tra Milano — dove ha collaborato con Libero e L'Intraprendente — e il Sud, dove è tornato per lavorare in RAI, per la TgR Puglia, occupandosi prevalentemente di cultura e costume. La sua cifra — intellettuale, curiosa, mai banale — sarà il filo conduttore di un fine settimana che promette di essere denso di spunti e di confronti autentici.



Verbania: una città che cresce guardando il mondo



Sulle rive del Lago Maggiore, Verbania è una città in crescita, capace di trasformare il proprio straordinario patrimonio naturale — lago, verde e montagne — in una forza culturale e turistica. È proprio questa identità autentica, fatta di paesaggio e di comunità, a fare di Verbania il luogo ideale per una rassegna come Verbália: un evento che parla di mondo a partire da un territorio, e che ambisce a diventare un punto di riferimento stabile nel panorama culturale nazionale.







Informazioni pratiche



La rassegna culturale Verbália 2026 si terrà dal 29 al 31 maggio 2026. L'ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito. Gli appuntamenti del sabato e della domenica si terranno a Villa Giulia, Corso Zanitello 10, Verbania Pallanza. L'evento inaugurale del venerdì sera si terrà presso la Società Operaia Mutuo Soccorso, Via Aristide De Bonis 36, Verbania Intra.