Museo del Paesaggio nuovi orari

Per il 12 e 13 Ottobre il Museo organizza un week end di eventi che “inaugurano” i programmi invernali.



Sabato 12 ottobre alle ore 18.00, presso la sede di Casa Elide Ceretti (in via Roma 42 a Intra) si inaugura la mostra “In itinere” di Riccardo Taiana. La mostra sarà aperta fino al 3 Novembre con i seguenti orari: Giovedì dalle 14.30 alle 17.30, Sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, Domenica dalle 14.30 alle 17.30 con ingresso gratuito.



Dopo il diploma all’Accademia di Brera, Riccardo Taiana, tra il 1994 e il 1998 si avvicina all’insegnamento di Devalle, che costituirà il riferimento fondamentale per gli anni successivi, determinando l’orientamento verso la difficoltosa disciplina del disegno dal vero. Nel 1998 fa visita, insieme al fratello Alessandro, anch’esso artista, al pittore Antonio López García a Madrid, incontro che segnerà gli sviluppi del proprio lavoro.



“In itinere” è la sintesi provvisoria di un personale viaggio in Italia sulle tracce di quella distruzione del paesaggio che è sotto gli occhi di tutti. Un’ostinazione a guardare a cui solo la pittura può dare consapevolmente forma. Una traversata nella negatività del presente fino ai limiti di nuovi e antichi deserti, con nuvole che passano solennemente estranee. Riccardo Taiana



Sono esposti 16 quadri di formato medio grande (cm 60 x 90) e tre serie di quindici dipinti di piccolo formato (cm 18 x 13 e cm 20 x 25) che sono anche delle sequenze temporali e meteorologiche. Sono tutti quadri dipinti en plein air fra il 2008 e il 2019 ponendosi di fronte al soggetto. L’esposizione sarà divisa per piccole sezioni: Sardegna – incendi; Brindisi e Taranto – Mare e fumi Ilva; Milano – Verbania – architetture; Truccazzano – Cantiere Teem; Botticino – cave; Vulcano Etna – deserto; Crete senesi - argilla e nuvole.

La mostra sarà presentata da un testo di Michael Jakob, con il quale Taiana collabora da qualche anno.



Domenica 13 Ottobre invece, presso la sede storica di Palazzo Viani Dugnani (in Via Ruga 44 a Pallanza), il Museo ospita due appuntamenti con le “Pillole di Leonardo”, una perfomance di danza a cura di Fondazione Egri per la Danza di Torino alle ore 15.00 e alle ore 16.00. Le “pillole” sono un’anteprima dello spettacolo “Leonardo da Vinci: anatomie spirituali”, che andrà in scena al Teatro il Maggiore a Novembre. “Leonardo da Vinci: anatomie spirituali”, è la seconda tappa del Progetto “Ergo sum” di Raphael Bianco per la Compagnia EgriBiancoDanza: progetto diviso in quattro parti e iniziato con lo spettacolo “Essais: d’après Montaigne” nel dicembre 2018. “Ergo Sum” invita lo spettatore a riflettere sul concetto stesso di esistenza, declinato attraverso l’esplorazione di idee e di intuizioni di singolari figure del pensiero filosofico e scientifico (Montaigne, Leonardo, Einstein, Descartes). “Leonardo da Vinci: anatomie spirituali” è dedicato al genio di Leonardo da Vinci nel 500° della morte. Un omaggio al grande inventore, scienziato, scrittore, umanista a tutto tondo.



Lo stesso giorno (Domenica 13) il Museo partecipa alla FAMU2019 (Giornata delle Famiglie al Museo) che quest’anno ha come tema “C’era una volta in museo” proponendo giochi e attività per i bambini e le famiglie a partire dalle ore 15.00 fino alle ore 17.00, con ingresso gratuito. Per info e prenotazioni: www.museodelpaesaggio / segreteria@museodelpaesaggio.it.



Attività per le famiglie sono previste anche presso la sede distaccata del Museo del Paesaggio a Ornavasso: i visitatori potranno effettuare un percorso guidato al museo archeologico “Enrico Bianchetti” grazie all’arte dello Storytelling degli attori della Compagnia teatrale “E…dizione Straordinaria”. La visita permetterà di ascoltare dalla voce narrante degli attori, la storia di alcuni personaggi che hanno lasciato una significativa traccia della loro vita nel territorio di Ornavasso tra il secondo secolo a.C. e il primo secolo d. C. Le visite gratuite rivolte a famiglie con bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni, avranno una durata di 40 minuti e si terranno alle ore 15, alle 16 e alle 17 di domenica 13 ottobre 2019. Prenotazione obbligatoria: Museo “E. Bianchetti” al numero 349.3559791. Il programma completo delle attività è consultabile sul sito: parrocchiaornavasso.it, www.museodelpaesaggio.it.



INFORMAZIONI

Sabato 12 ottobre 2019

Ore 18.00

Inaugurazione mostra “In itinere” di Riccardo Taiana

Casa Elide Ceretti – Via Roma 42, Verbania Intra



Domenica 13 ottobre 2019

Dalle ore 15 > Attività e giochi per bambini e famiglie

Alle ore 15.00 e alle ore 16.00 > “Pillole di Leonardo” a cura di Fondazione Egri per a Danza di Torino

Palazzo Viani Dugnani, Via Ruga 44 – Verbania Pallanza