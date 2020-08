Stresa Festival 2020 - Kammerorchester Basel

Serata con la prestigiosa Kammerorchester Basel diretta dal Maestro Heinz Holliger. Solista d’ eccezione è il violinista Renaud Capuçon alle prese con l’unico Concerto per violino e orchestra di Ludwig Van Beethoven, opera tra le più amate e ammirate dai pubblici di tutto il mondo.



Nella seconda parte, tutta schubertiana, si ascolteranno due “incompiuti”: il breve frammento di Andante in si minore (unico movimento sopravvissuto dell’ultima Sinfonia scritta dal Maestro viennese) e la celebre Sinfonia n. 8 Incompiuta.



http://www.stresafestival.eu/calendario/un-violino-per-beethoven/



Biglietti a € 40, giovani under 26 € 10



Per info e biglietti: boxoffice@stresafestival.eu +39 0323 31095