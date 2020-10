Appalto lavori a Villa San Remigio

Nel percorso che vede investimenti importanti per il recupero di Villa San Remigio a Verbania, parte anche il recupero e la riqualificazione ambientale e paesaggistica del giardino storico, intervento organico alla riqualificazione funzionale ed al restauro della villa, attualmente in corso d’opera a cura del comune di Verbania.



Ricordiamo che un primo intervento ha visto il recupero completo del “piano nobile” della villa con un intervento dal costo di oltre 1 milione e 300 mila euro, per un bene che sarà destinato ad essere sede dei corsi dell’Università del Piemonte Orientale oltre a voler essere un punto di riferimento per eventi culturali (e non solo) e un polo turistico attrattivo importante per Verbania.



Ora l’Amministrazione Comunale riqualifica l’area esterna pertinenziale alla villa, definita entro il perimetro della “Terrazza fronte lago”, sul fronte e sul retro dell’edificio storico, adeguando parte del precedente progetto definitivo della regione Piemonte, al fine di poter così utilizzare compiutamente l’edificio secondo le nuove funzioni previste.



“Proseguiamo il lavoro di recupero e riqualificazione di questo bene fondamentale per città – segnala il Sindaco Silvia Marchionini - tutelando e valorizzando il parco, ridando vita a un complesso unico per la sua valenza paesaggistica, storica e architettonica come villa San Remigio, fondamentale per un territorio turistico come il nostro (e quindi anche per il suo sviluppo economico) che si fonda anche sulla sua ricca offerta di parchi e ville, come la vicina Villa Taranto testimonia".



“E proprio in questi giorni – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Nicolò Scalfi – si è dato avvia alla procedura con l’appalto dei lavori che vedranno l'esecuzione delle opere di consolidamento terrazza con un importo complessivo dei lavori che ammonta a 650 mila euro. Un intervento che fa parte del progetto più ambizioso che realizzeremo e che vede il recupero totale dello stupendo parco che circonda la villa, con già destinati oltre sei milioni di euro in tal senso grazie ai Fondi Europei di Sviluppo Regionale POR FESR.



