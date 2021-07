Clima, pittori e storie ossolane

Dal 17 luglio al via la stagione con la nona edizione di “Me.mo. memorie e montagne”.



Riapre i battenti con diverse novità, dal 17 luglio 2021, il Polo museale UniversiCà di Druogno in Val Vigezzo, tra i più grandi siti tematici dell’Alto Piemonte.



A partire dalla formula di apertura: quest’anno saranno proposte esclusivamente visite guidate su prenotazione, per una maggiore immersione del pubblico nei percorsi. Al Museo torna anche la rassegna "Me.Mo memorie e montagne" giunta alla sua nona edizione con conferenze, incontri e con una mostra temporanea di pittura degli ossolani Ugo e Gianluca Pavesi. Ulteriori informazioni sul sito www.universica.it