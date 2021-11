"Fascismo, guerra e foibe"

Eric Gobetti (Torino, 1973) è uno studioso di Fascismo, Seconda guerra mondiale, Resistenza e Jugoslavia nel Novecento. Si è laureato in Storia dell'Europa Orientale e ha conseguito due PhD, presso l'Università di Torino e presso la Scuola di Studi Storici di San Marino. Ha pubblicato, tra gli altri, il diario-reportage Nema problema! Jugoslavie, 10 anni di viaggi e numerose monografie, tra cui: Alleati del nemico. L’occupazione italiana in Jugoslavia (Laterza, 2013). Esperto in divulgazione storica e politiche della memoria, è uno storico free-lance e organizza viaggi di turismo storico nei paesi della ex Jugoslavia. Ha anche realizzato due documentari: Partizani. La Resistenza italiana in Montenegro e Sarajevo Rewind 2014>1914 (con Simone Malavolti). Il suo ultimo libro si intitola: E allora le foibe? (Laterza, 2021).L'iniziativa fa parte del progetto "Giovani idee", creata con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, Comitato Resistenza e Costituzione.L'evento si terrà presso la sede di via Turati 9, Verbania Fondotoce, e per accedervi sarà necessario essere in possesso di regolare Green Pass digitale o cartaceo.Per informazioni:info@casadellaresistenza.it0323 586802