Assemblea Pubblica Unione Industriale del VCO

Un momento di incontro tra gli imprenditori della provincia che ha rappresentato l’occasione per avviare una riflessione sui temi che governano il panorama economico nazionale ed internazionale. L’assemblea ha avuto inizio con il discorso introduttivo di Michele Setaro, Presidente di Unione Industriale del VCO. In seguito, è stato dato ampio spazio agli interventi di Marco Gay, Presidente di Confindustria Piemonte, Marina Buoncristiani, Consigliere di Finpiemonte, Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara eCarlo Bonomi, Presidente di Confindustria."Siamo soddisfatti della riuscita dell’evento – spiega il Presidente Michele Setaro – abbiamo avuto la possibilità di parlare insieme ai nostri ospiti delle criticità che le aziende stanno attraversando. Il momento è delicato, gli aumenti sull’energia e sulle materie prime hanno frenato la grande ripresa post covid. Le nostre imprese si dimostrano forti e resilienti ma bisogna sostenerle per permettere loro di affrontare al meglio le difficoltà. In più, servono delle politiche in grado di rilanciare le aziende e realizzare uno sviluppo sempre maggiore. Condividiamo il pensiero del Presidente Bonomi: serve agire ora con interventi mirati affinché non ci sfuggano dalle mani occasioni che non si ripeteranno più"."Il nostro Paese necessita di un riformismo competitivo – ha affermato Carlo Bonomi durante il suo intervento – servono le riforme, sono 30 anni che le aspettiamo. Lo diciamo da anni e oggi più che mai ne abbiamo la necessità: le nostre aziende stanno vivendo le pesanti conseguenze del conflitto russo-ucraino. In passato ci è sempre stato risposto che mancavano le risorse. Ora le abbiamo, cosa aspetta la politica ad agire? Cosa aspettiamo a realizzare quel Paese moderno, inclusivo, sostenibile, efficiente che abbiamo sempre immaginato? Dobbiamo rispondere alle disuguaglianze di genere, generazionali, di territorio e di competenze. Questo è il cambiamento che possiamo realizzare con il PNRR, non sono solo i 200 miliardi da investire. Bisogna intervenire sul fisco, sulle politiche attive del lavoro, sulla formazione e anche sul reinserimento nel mondo del lavoro. Non possiamo perdere questa occasione, dobbiamo compiere delle scelte significative ora".Il futuro delle aziende italiane è stato al centro della riflessione guidata dai professionisti del mondo politico ed economico che hanno partecipato all’’Assemblea Pubblica di Unione Industriale del VCO. Un momento di confronto di alta qualità, in linea con la filosofia che guida la nostra Associazione da più di 100 anni: il dialogo, la coordinazione e la cooperazione tra imprenditori rappresenta la base su cui è possibile costruire un reale sviluppo delle aziende e dei territori.