Movie Tellers

Si conferma il format apprezzato dal pubblico nelle scorse 3 edizioni: ogni appuntamento inizia alle 18.00 con un corto e un documentario, alle 20.00 degustazione in collaborazione con Slow Food, e alle 20.45 proiezione speciale del doc breve La fabbrica del Villaggio, nato dalle voci di cittadini e operai della Riv-SKF di Villar Perosa, seguita da un lungometraggio. Un'immersione nel mondo cinema legato al Piemonte con 4 titoli e un momento conviviale, il tutto a un biglietto d’ingresso volutamente accessibile di 8€ (ridotto 5€).



Domenica 11 giugno a VERBANIA nello Spazio Sant'Anna e sabato 17 giugno ad OMEGNA proiezione di Cincheciò - Gente di morra di Giacomo Bolzani,girato in Val Pellice (To) al cui centro è l’antichissimo gioco, ancora oggi occasione di incontro tra generazioni, che sopravvive al tempo nonostante in Italia sia stato dichiarato illegale, seguito dal documentario Umberto Eco, la biblioteca del mondo di Davide Ferrario. Dopo la degustazione curata da Slow Food la serata continua con La fabbrica del Villaggio a cura di Paolo Casalis, Alessandro Gaido e Stefano Scarafia e il lungometraggio Il giorno più bello, diretto dal torinese Andrea Zalone, noto come co-autore e spalla di Maurizio Crozza, e che vede in scena il duo comico Luca & Paolo insieme a Violante Placido.



Sabato 24 giugno a VERBANIA nello Spazio Sant'Anna il pomeriggio si apre con The Delay di Mattia Napoli, che si è aggiudicato il Premio Miglior Corto al 22° Glocal Film Festival, seguito dal documentario Dear Cochise realizzato dal regista Guido Passi, torinese come la casa produzione Cinefonie Scarl, grazie al sostegno di Film Commission - Piemonte Doc Film Fund, storia della vecchia gloria del basket John Fultz della Virtus Bologna. Dopo la degustazione curata da Slow Food la serata continua con La fabbrica del Villaggio a cura di Paolo Casalis, Alessandro Gaido e Stefano Scarafia e il lungometraggio Rispet di Cecilia Bozza Wolf, prodotto dalla torinese Stefilm grazie al sostegno di FCTP - Piemonte Film Tv Development Fun.