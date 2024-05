Baveno eventi e manifestazioni dal 17 al 31 maggio

CONFERENZA LAV "VIAGGIO AL CENTRO DELLA DISPENSA VEG"

Venerdì 17 maggio 2024, ore 18.30

Centro Culturale Nostr@domus

Esplorare i temi del "buono, pulito e giusto" facendosi guidare da parole chiave come sostenibilità e stagionalità, senza però dimenticare quanto il cibo non sia solo sopravvivenza, ma anche piacere.

Relatrice: Maria Cristina Pasquali.

Al termine della conferenza termine verrà offerto un vegaperitivo. Ingresso: offerta libera.

Per informazioni: 379 1602611 - lav.verbano-cusio-ossola@lav.it

E’ consigliata l’iscrizione: https://bit.ly/LAVVCO-registr-eventi.

Organizzazione a cura di LAV - VCO con il patrocinio di Città di Baveno.



INAUGURAZIONE MOSTRA "ALBERGHI STORICI - LE ARCHITETTURE DEL TURISMO"

Venerdì 24 maggio, ore 21.00

Centro Culturale Nostr@domus

Inaugurazione con proiezione, a cura di Leonardo Parachini, della mostra temporanea allestita all’interno del Museo Granum.

Una mostra storico-documentaria dedicata ai primi alberghi e ad altre strutture a servizio dei viaggiatori, che nacquero agli albori del turismo e diedero ospitalità personaggi illustri.

L’evento rientra nella rassegna “La pietra racconta 2024”, realizzata in collaborazione da Città di Baveno, Comune di Mergozzo e GAM con il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO.

Ingresso libero e gratuito.



NATI PER LEGGERE: LETTURE AD ALTA VOCE

Sabato 25 maggio, ore 11.00

Parco di Villa Fedora

“A Tavola”!

Letture ad alta voce a tema alimentazione per bambini e bambine di età consigliata tra i 3 e i 6 anni, nel Parco di Villa Fedora. Consigliamo di portare con sé asciugamani/stuoie per sedersi sul prato. E’ obbligatoria la presenza di almeno un genitore.

In caso di brutto tempo l’evento si terrà presso la Biblioteca Civica di Baveno.

Per informazioni: Sistema Bibliotecario del VCO – Progetto Nati per Leggere

tel: 0323.401510 – email: natiperleggere@bibliotechevco.it – www.bibliotechevco.it – www.culturapercrescerevco.it

Ingresso libero e gratuito.

L’evento si svolge nel contesto del progetto di Cultura per Crescere ed è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Organizzazione a cura di Nati per Leggere VCO in collaborazione con il Comune di Baveno.



GIORNATA REGIONALE DEL GIOCO LIBERO ALL'APERTO

Sabato 25 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Parco di Villa Fedora

Pomeriggio di giochi all’aperto, dedicato ai bambini di tutte le età.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di Asilo Nido Comunale G.Buscaglia, Servizio Qbhalò e Città di Baveno, con il sostegno di Regione Piemonte.



FESTA DELLA MONTAGNA AL MONTE CAMOSCIO

Sabato 25 e domenica 26 maggio.

Rifugio papà Amilcare - Monte Camoscio

Torna la tradizionale “Festa della Montagna” al Monte Camoscio.

Ecco il programma:

Sabato 25 maggio: ore 19.30 spaghettata sotto le stelle offerta dagli Alpini

Domenica 26 maggio:

ore 11:30 Santa Messa alla croce

ore 12:30 rancio: fornitissimo bar ed ottima cucina

Per motivi di inagibilità NON sarà aperta la strada in località Cantonaccio.

Organizzazione a cura di Gruppo A.N.A. Baveno sezione Intra.



COSTINATA DEL BOCC

Domenica 26 maggio, dalle ore 11.30

Area eventi Feriolo

Tradizionale costinata da asporto presso la nuova area eventi a Feriolo, a partire dalle 11.30

In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata a domenica 2 giugno.

Organizzazione a cura di Comitato Festeggiamenti di Feriolo.



RASSEGNA TEATRALE "BIS! 2 LAGHI 2 PALCHI"

SPIRITO SPAGNOLO

Sabato 31 maggio 2024, ore 21.00

Centro Culturale Nostr@domus

La musica e il ballo flamenco incorniciano alcune delle più celeberrime liriche della letteratura ispanica.

Flamenco Ensemble: Livio Gianola, chitarra – Francesco Perrotta, percussioni – Stefano Lanza, flauto – Flaviano Braga, fisarmonica/bandoneon – Lara Ribichini, danza – Federico Bario, voce narrante.

Biglietti: intero € 10,00 - ridotto, residenti Baveno e under 12 € 5,00

Per info e prenotazioni:

info@bavenoturismo.it - tel 0323 924632 - www.bavenoturismo.it

lafinestrasullago@libero.it - tel 328 4732653 - www.lafinestrasullago.it

Piemonte dal Vivo: BIS! 2 laghi 2 palchi

Realizzata da La Finestra sul Lago in collaborazione con Piemonte dal Vivo attraverso il bando Corto Circuito e con le amministrazioni comunali di Baveno e Gozzano.



ESPOSIZIONE PERMANENTE COLLEZIONE DI RICAMI "RAFAFELLA SERENA"

Visitabile tutti i giovedì, dalle 15:00 alle 18:00

Centro Culturale Nostr@domus

Per info: Maria Grazia Mascheroni: 333 583 7100

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di Città di Baveno con la collaborazione di Associazione italiana del punto croce delegazione di Baveno e Parrocchia dei SS Gervaso e Protaso.



APERTURE SERALI DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI BAVENO

Dal 5 aprile al 27 settembre, tutti i venerdì dalle ore 20 alle ore 22.00

Suggestiva visita in orario serale dello splendido complesso monumentale, con l'apertura straordinaria della Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso e del Battistero di S. Giovanni.

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura della Parrocchia di Baveno.