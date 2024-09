Domosofia 2024

Quest’anno il tema del talento per la sesta edizione di DOMOSOFIA permette davvero di creare dei momenti di riflessione su numerosi argomenti e con ospiti di fama riconosciuta. Si inizia venerdì 13 settembre con il primo ospite del Festival: Mario Carparelli, insegnante di storia della filosofia moderna all'Università del Salento, parlerà del talento di raccontare storie e viaggi di eroi. Dopo questa narrazione a catturare la nostra attenzione sarà Francesca Giubelli, la prima influencer italiana interamente creata dall’intelligenza artificiale. Il talento artificiale lascerà poi il posto al racconto della scienza medica nell’incontro con la persona con Luigi Cavanna, primario e direttore del dipartimento di Oncologia ed Ematologia dell'Asl di Piacenza. La cultura proseguirà nella serata di venerdì, a Palazzo San Francesco, con il concerto lirico della soprano e performer Monica Marziota, che sarà accompagnata dal pianoforte del musicista e filosofo domese Roberto Olzer. Sabato la giornata sarà dedicata alla filosofia tra vocazione e talento grazie alla partecipazione di un altro domese, il giovane direttore del Centro di ricerca sulla Filosofia italiana Jonathan Salina. Si passerà poi alla tematica del talento nell’ambito delle organizzazioni più o meno complesse con Roberto Sgalla, direttore del Centro Studi Americani e direttore centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato.



A seguire il fisico teorico e storico della Fisica, nonchè docente all'Università del Piemonte Orientale, Vincenzo Barone parlerà di talento e curiosità nella vocazione del fisico; di talento della previsione legata al clima che cambia tratterà poi il famoso meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci.



Andrea Di Raimo, in arte Shamzy, ci racconterà e si racconterà nel suo viaggio dai social al mondo imprenditoriale. La serata sarà invece un passaggio nell’arte con le doti oratorie di Vittorio Sgarbi, noto personaggio televisivo e politico, critico d'arte, storico dell'arte e saggista. Il terzo e ultimo giorno di Domosofia 2024 comincerà insieme a Paola Sartorio, direttore esecutivo della Commissione per scambi culturali tra Italia e Stati Uniti, che spiegherà l’importanza di coltivare il talento sulle due sponde dell'Atlantico. Giuseppe Girgenti, docente di Storia della Filosofia Antica all'Università San Raffaele di Milano, ci guiderà invece in una interessante rilettura della maieutica socratica, mentre il direttore del Dipartimento di Fisica Teorica del Cern di Ginevra Gian Francesco Giudice ci incuriosirà con il racconto dell’universo tratto dal suo libro “Prima del Big Bang”.



Uno spazio importante sarà poi concesso allo sport, dove di talento bisogna averne e diversi atleti che hanno raggiunto risultati decisamente importanti nella loro carriera sono nati e cresciuti nel Verbano Cusio Ossola. La verbanese Valentina Greggio, vincitrice della Coppa del Mondo di sci di velocità, sarà infatti ospite nel pomeriggio di domenica, seguita dalla giornalista televisiva Barbara Carfagna, che parlerà di progetto umano e talento digitale. Il Festival delle idee e dei saperi si concluderà con il famoso giornalista sportivo Marino Bartoletti tra calcio e musica.



Domosofia ha sempre un pensiero per i più giovani e quest’anno gli appuntamenti nelle scuole vedranno la presenza dello scrittore e libraio Alessandro Barbaglia e dell’influencer artificiale Francesca Giubelli con incontri nella mattina di venerdì 13 settembre. Domosofia YOUNG sarà invece negli accoglienti spazi della Biblioteca Civica “G. Contini” di Domodossola con tre laboratori per i più piccoli nei pomeriggi di sabato 14 e domenica 15 settembre grazie alla collaborazione con lo Studio Specialistico ABC.



Fino al 12 gennaio 2025 continuerà la possibilità di visitare la mostra “I TEMPI DEL BELLO. Tra mondo classico, Guido Reni e Magritte” ai Musei Civici G.G. Galletti, Palazzo San Francesco di Domodossola.



La mostra, curata da Antonio D’Amico, Stefano Papetti e Federico Troletti, è l’EXTRA Festival di questa edizione di Domosofia.



Domosofia è organizzata dalla Città di Domodossola in partnership con Fondazione Paola Angela Ruminelli e la nostra Associazione Ars.Uni.Vco E.T.S., con la collaborazione di Ultravox Editore/ Ossolanews.it, Studio ABC della dottoressa Francioli e il Centro Studi UPONtourism e con il contributo di Milanilabitare Srl e Findomo Srl.