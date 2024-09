Al via Letteraltura 2024

Il Festival si presenta con un tema di grande rilevanza: “La montagna resistente: dalla memoria al sogno”. Sede del Festival sarà Villa Giulia, con il Centro Eventi Il Maggiore per gli eventi clou serali.



Quest’anno, il tema scelto risuona profondamente nel cuore del Verbano-Cusio-Ossola, che ricorda l’80° anniversario del rastrellamento nazifascista della Val Grande e la nascita della libera Repubblica Partigiana dell’Ossola (1944-2024) che ha creato le premesse, con personaggi illustri come Umberto Terracini, Piero Malvestiti e Gianfranco Contini, per la redazione di riforme a orientamento democratico che sarebbero poi state d'ispirazione per la stesura della Costituzione Italiana.



Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità della nazione, andate là, o giovani, col pensiero, perché là è nata la nostra costituzione. (Piero Calamandrei, Discorso ai giovani sulla Costituzione nata dalla Resistenza. Milano, 26 gennaio 1955).



Durante il Festival sarà approfondito il tema delle “montagne resistenti” nella duplice valenza di un’attenzione rivolta alle vicende della Resistenza, ma anche quale approfondimento di come la montagna “resiste” e/o si fa “resiliente” rispetto ai cambiamenti di cui ne è al tempo stesso soggetto e oggetto. Si aggiungeranno quindi anche le storie di chi in montagna vive e lavora, e ancor più la suggestione di chi quelle montagne ha salito, d’estate o d’inverno, su pareti verticali o lungo avventurosi sentieri.



Tra gli ospiti di questa edizione: Bobo Pernettaz e Fraz Rossi, Donatella Di Pietrantonio, Manfredo Occhionero, Stefano Jossa, Andrea Mattei, Cristina Ricci, Marco Santambrogio, Alberto Introini, Luca Telese, Domenico Dara, Alberta Basaglia e Giulietta Raccanelli, Enrico Camanni, Jacopo Storni, Michele Marziani, Giuliano Giubilei, Gad Lerner, Davide Longo, Valeria Tron, Davide Tamagnini, Giovanni Baccolo, Cathy La Torre, Lino Pasquale Cacciapaglia e la Piccola Orchestra dei Popoli.



Il corpo centrale del Festival, che si sviluppa dal 26 al 29 settembre, prevede una giornata di anteprima mercoledì 25 settembre con l’inaugurazione della mostra “Viaggi e racconti di una pagina bianca” a cura di Vittorio Presepi e l’incontro con gli architetti Andrea Bressan ed Emanuele Bressan in dialogo con Giorgio Tartaro, organizzato con il patrocinio e il sostegno dell’Ordine degli Architetti di Novara e Vco, e una postilla lunedì 30 settembre con la presentazione del libro “Non è normale. Se è violenza non è amore. È reato” e l’incontro con l’autrice Cathy La Torre.



Una rassegna che si completa con i numerosi eventi de ilFESTIVALleSCUOLE, rivolto esclusivamente alle scuole del nostro territorio, ideato con la collaborazione degli insegnanti degli istituti scolastici superiori del Verbano-Cusio-Ossola, senza dimenticare il programma – ancora in via di definizione – dell’appendice autunnale di FestivalPOST in programma dal 5 al 30 ottobre.



Saranno dunque le montagne a costituire il fil rouge che unisce il calendario di incontri, presentazioni di libri, mostre e spettacoli che l’Associazione Culturale LetterAltura ha messo a punto anche grazie al sostegno di Città di Verbania, Regione Piemonte, Distretto Turistico dei Laghi, Fondazione Comunitaria del VCO, Fondazione CRT, Parco Nazionale della Val Grande ed Ente Giardini Botanici di Villa Taranto.

IL PROGRAMMA DEL

Mercoledì 25 settembre – ANTEPRIMA

Villa Giulia



ore 17.00 Inaugurazione della mostra “Viaggi e racconti di una pagina bianca” a cura di Vittorio Presepi.



ore 18.00 Incontro con gli architetti Andrea Bressan ed Emanuele Bressan in dialogo con Giorgio Tartaro “L’inserimento armonico del costruito nel contestopaesaggistico montano, pedemontano e costiero”

(con il patrocinio e il sostegno dell’Ordine degli Architetti di Novara e Vco)









Giovedì 26 settembre

Villa Giulia



ore 16.30 Apertura del XVIII Festival Lago Maggiore LetterAltura e saluti delle autorità

Inaugurazione della mostra “La guerra” di Fausto Bianchi e Marita Viola e della mostra “Conte dai Monti” a cura di Bobo Pernettaz

ore 17.30 Spettacolo musicale con reading letterario con Cristina Meschia (voce), Silvia Arfacchia (violino), Romano Ricca (tastiera) e la Compagnia Teatro 4 (reading)

ore 18.45 Brindisi di apertura e intervento di Luca Molino, delegato a Verbania di AIS Piemonte

ore 21.00 Presentazione del libro “L’età fragile” e incontro con l’autrice Donatella Di Pietrantonio (vincitrice Premio Strega 2024)









Venerdì 27 settembre

Villa Giulia



ore 10.00 Presentazione del libro “Climbers” e incontro con l’autore Manfredo Occhionero

ore 11.15 Incontro con il docente e critico letterario Stefano Jossa “Guardare dall'alto o verso l'alto? Calvino, Ariosto, Pinocchio e l'Italia a venire”

ore 14.30 Presentazione del libro “In cammino per la libertà” e incontro con l’autore Andrea Mattei



ore 15.45 Presentazione del libro “Lidia Poët” e incontro con l’autrice Cristina Ricci in colloquio con le Avvocate Cesarina Manassero, Presidente e Tiziana Beraudi, Advisor, del Comitato Pari Opportunità presso Ordine Avvocati Torino

ore 17.00 Presentazione del libro “Filosofia e storia” e incontro con l’autore Marco Santambrogio in dialogo con Francesca Rigotti

ore 18.15 Presentazione del libro “Il prof tra i banchi” e incontro con l’autore Alberto Introini







Foyer del Teatro Il Maggiore



ore 21 Presentazione del libro “Opposizione” e incontro con l’autore Luca Telese









Sabato 28 settembre

Villa Giulia



ore 10.00 Presentazione del libro “Liberata” e incontro con l’autore Domenico Dara

ore 11.15 Presentazione del libro “Le nuvole di Picasso” e incontro con le autrici Alberta Basaglia e Giulietta Raccanelli

ore 14.30 Presentazione del libro “La notte del Cervino” e incontro con l’autore Enrico Camanni

ore 15.45 Presentazione del libro “Tiziano Terzani mi disse” e incontro con l’autore Jacopo Storni

ore 17.00 Presentazione del libro “Dove dormi la notte” e incontro con l’autore Michele Marziani

ore 18.15 Presentazione del libro “Giovinezza” e incontro con l’autore Giuliano Giubilei







Foyer del Teatro Il Maggiore



ore 21 Presentazione del libro “Gaza. Odio e amore per Israele” e incontro con l’autore Gad Lerner











Beura Cardezza - La Via del Pane

Cammino poetico “Nei luoghi delle terre…” con Lino Pasquale Cacciapaglia in collaborazione con l’Associazione Comuniterrae









Domenica 29 settembre

Villa Giulia



ore 10.00 Presentazione della mostra e del libro “Conte dai Monti” e incontro con gli autori Bobo Pernettaz e Franz Rossi

ore 11.15 “Dal libro per ragazzi ‘Montagna si scrive stampatello’ alla saga poliziesca di Bramard e Arcadipane: come e perché la montagna ha sempre un posto nelle storie d'avventura,di formazione o noir”. Incontro con l’autore Davide Longo

ore 14.30 Presentazione del libro “Pietra dolce” e incontro con l’autrice Valeria Tron

ore 15.45 Presentazione del libro “Essere insegnanti” e incontro con l’autore Davide Tamagnini

ore 17.00 Presentazione del libro I ghiacciai raccontano e incontro con l’autore Giovanni Baccolo







Teatro Il Maggiore



ore 18.30 Spettacolo musicale “È tempo d’incontro” con la Piccola Orchestra Dei Popoli (ingresso 10 euro)





Lunedì 30 settembre - POSTILLA

Villa Giulia



ore 21.00 Presentazione del libro “Non è normale. Se è violenza non è amore. È reato” e incontro con l’autrice Cathy La Torre









I programmi completi e i dettagli degli appuntamenti si trovano sul sito dell’associazione www.associazioneletteraltura.com – FB e Instagram: @letteraltura