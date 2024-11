Baveno eventi e manifestazioni dall'1 all'11 novembre

RASSEGNA TEATRALE IN SCENA A...BAVENO "ATTENTI ALLA TRUFFA"

Venerdì 1 novembre 2024, ore 21.00

Centro culturale Nostr@domus



I Ridi Per Caso (Castellanza)

Scritto, diretto e interpretato da Riccardo Galizia, Miriam Errico e Riccardo Deluca.



Lo spettacolo affronta il problema delle truffe e dei raggiri, in un susseguirsi di sketch comici e parodie musicali resi in uno spettacolo ben equilibrato tra comicità e interesse sociale. La pièce contribuisce infatti alla campagna di sensibilizzazione contro le truffe e i raggiri promossa da Regione Lombardia. Trasformismo, colpi di scena, e comicità popolare sono gli ingredienti di questo spettacolo, che ha il proposito di cogliere la realtà e i problemi quotidiani riuscendo a riderci sopra, senza



Biglietto singolo: € 12,00

Abbonamento 5 spettacoli + finale € 55,00

Info e prenotazioni:

Amici per un sogno APS 351 9707852 – amiciperunsognoinscena@gmail.com

Ufficio Turismo e Cultura 0323 924632 – info@bavenoturismo.it – www.bavenoturismo.it



Organizzazione a cura di Amici per un sogno APS con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Baveno.



Scarica la locandina della rassegna!

LAGO MAGGIORE MARATHON

Domenica 3 novembre 2024



XIII edizione della “Lago Maggiore Marathon” con partenza da Arona alle ore 9:00, transito da Baveno in mattinata, e arrivo a Verbania.



Segnaliamo che la strada statale 33 litoranea rimarrà chiusa dalle 09.30 sino a fine passaggio gara in tarda mattinata.

Info https://lagomaggioremarathon.it/it/limitazioni-viabilita/



Scarica il percorso!

FESTA PATRONALE DI SAN CARLO

Domenica 3 novembre 2024, dalle ore 11.00

Lungolago di Feriolo - area festeggiamenti del Böcc



In occasione della Festa Patronale di San Carlo, dalle ore 11:00 distribuzione della tradizionale trippa presso l'area eventi al Böcc.



Organizzazione a cura di Comitato Festeggiamenti Feriolese

METTI UN LUNEDI' AL CINEMA

Lunedì 4 novembre 2024, ore 21.00

Centro culturale Nostr@domus



Proiezione del film “FOTO DI FAMIGLIA” diretto da Ryota Nakano – Commedia – Giappone 2020 – 127 minuti.



Nella famiglia Asada tutti hanno un sogno nel cassetto: il padre avrebbe voluto fare il pompiere, il fratello maggiore il pilota di Formula 1 e la madre si è sempre immaginata come la moglie di un gangster della Yakuza! Masashi, il figlio minore, grazie ai sogni della famiglia riesce a realizzare il suo: affermarsi come fotografo, specializzandosi nel ritrarre con originalità altre famiglie, regalando loro ricordi indelebili.



La carriera di Masashi subisce però un arresto quando il Giappone viene colpito dal terremoto del 2011. Intenzionato a fare qualcosa di utile, si unisce a un gruppo di volontari in un’importante missione: recuperare le foto e gli album di famiglia andati perduti nel crollo delle case e restituirli ai proprietari.



Ingresso libero e gratuito.



Organizzazione a cura di Assessorato alla Cultura della Città di Baveno in collaborazione con Cinecircolo Socioculturale Don Bosco di Verbania.

PRESENTAZIONE DEL VOLUME "BEATA VERGINE ALLE SCARPIE"

Sabato 9 novembre 2024, ore 15.00

Oratorio della Beata Vergine della Scarpia - Strada statale del Sempione, Feriolo



Presentazione dello studio storico-artistico “Beata Vergine alle Scarpie – Pregando al fiore bianco di gelso” di Pierangelo Caramella e Alessio Lucchini presso l’Oratorio della Madonna della Scarpia – Strada statale del Sempione – Feriolo.



Programma:



h. 15:00 Visita dell’Oratorio



h. 15:30 Presentazione del volume oggetto dello studio presso il vicino Bar Jolly – Starda statale del Sempione, 55



Seguirà un piccolo momento conviviale.

UN SALTO NEL PASSATO

Domenica 10 novembre 2024, dalle ore 12.00

Centro storico di Baveno



XVI edizione di UN SALTO NEL PASSATO, una delle rappresentazioni più caratteristiche del nostro territorio che si ripete con cadenza biennale durante il periodo prenatalizio.



Un’accurata ricostruzione del passato, caratterizzata dalla suggestiva raffigurazione delle antiche arti manuali della zona e delle tipiche botteghe antiche, arricchita dalla partecipazione di centinaia di figuranti. I visitatori rivivranno antiche emozioni e si troveranno proiettati all’interno di un quadro vivente, che riporta alla mente la tradizione dei presepi.

Nelle numerose “locande” si potranno degustare piatti tradizionali, dal gusto semplice e appetitoso.



In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 17 novembre.

Maggiori informazioni sul sito https://www.unsaltonelpassato.info/



Organizzazione a cura di Associazione Un Salto nel Passato.

METTI UN LUNEDI' AL CINEMA

Lunedì 11 novembre 2024, ore 21.00

Centro culturale Nostr@domus



Proiezione del film “ASTEROID CITY” diretto da Wes Anderson – Commedia – USA 2023 – 104 minuti.



Asteroid City, 1955. In un sito del deserto del Nevada, rinomato per il suo cratere dopo l’impatto di un asteroide gigante, si incontrano i destini di un reporter di guerra in lutto per la moglie, un’attrice che sa esistere soltanto nello sguardo degli altri, un nonno malinconico che prova a ‘raggiungere’ le nipotine, una scienziata sopraffatta dagli eventi e una varia umanità perduta in uno spazio troppo grande. Durante una convention di giovani scienziati in erba (la Junior Stargazer), confluiti nella cittadina turistica per presentare le loro invenzioni, un extraterrestre ‘cade’ dal cielo. Il governo degli Stati Uniti, allarmato dalla presenza aliena, mette tutti i convenuti in quarantena. Costretti in cattività, devono coabitare pazientemente, tessendo legami e varcando porte che conducono a una realtà in bianco e nero.



Ingresso libero e gratuito.



Organizzazione a cura di Assessorato alla Cultura della Città di Baveno in collaborazione con Cinecircolo Socioculturale Don Bosco di Verbania.