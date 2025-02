Eventi Baveno dall'1 al 14 marzo

RASSEGNA TEATRALE IN SCENA A...BAVENO: "NOVECENTO"

Sabato 1 marzo 2025 ore 21:00

Centro culturale Nostr@domus



Spettacolo finale della rassegna “In scena a…” e premiazioni:

“NOVECENTO“, di A. Baricco



Compagnia Piano B (Teatro di Como)



È la storia di Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento, noto semplicemente con l’ultimo dei suoi nomi, e di come, abbandonato dentro il pianoforte nel salone di prima classe del Virginian, celebre piroscafo, visse tutta la sua vita a bordo della nave, conoscendo viaggiatori e personale, e dedicando tutto se stesso alla musica.

Conoscerà Tim Tooney, un trombettista, col quale nascerà una sincera e duratura amicizia, ma le strade dei due si separeranno quando il secondo deciderà di lasciare la nave. Una scelta che, nonostante la curiosità di vedere – almeno una volta nella vita – il mare da terra, Novecento pare non voler prendere mai, neppure nel momento più tragico.



Biglietto singolo: € 12,00

Info e prenotazioni:

Amici per un sogno APS 351 9707852 – amiciperunsognoinscena@gmail.com

Ufficio Turismo e Cultura 0323 924632 – info@bavenoturismo.it – www.bavenoturismo.it



Organizzazione a cura di Amici per un sogno APS con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Baveno.

MEZZA DEI DUE LAGHI

Domenica 2 marzo 2025

Transito da Feriolo



Corsa competitiva da 21 km e non competitiva da 10 km con partenza e arrivo a Gravellona Toce, transito da Feriolo, Mergozzo e Ornavasso.



Si segnala che la STRADA 33 DEL SEMPIONE, nel tratto tra la rotatoria presso la galleria del Bocciol e la rotatoria di Feriolo, sarà chiusa al traffico tra le h. 09:30 e le h. 10:45



Info, iscrizioni e viabilità: Mezza Due Laghi – MDL

CARNEVALE FERIOLESE

Domenica 2 marzo 2025 dalle ore 12:00

Area eventi del Böcc - Feriolo



In occasione del carnevale 2025: distribuzione salamini, cotenne con lenticchie e fagioli in umido (da asporto) presso l’area eventi del Böcc.



Organizzazione a cura di Comitato Festeggiamenti Feriolese.

RASSEGNA TEATRALE "DOMENICHE A TEATRO"

TOMA E CAROLINA

Domenica 2 marzo 2025, ore 16:30

Centro culturale Nostr@domus



Spettacolo teatrale in occasione del Carnevale.



Testo e regia Giuseppe Di Bello, con Marco Continanza - ANFITEATRO



Tomaso (con una emme), è un bambino un po’ particolare: ama il western, come il suo papà. Un giorno, mentre guarda la sua serie preferita, un cartone del passato con protagonisti un giovane cowboy e il suo cavallo, il televisore smette di funzionare.

Arrabbiato, decide di uscire di casa e così, fatalmente, inizia l’avventura. Subito conosce un muratore che gli regala delle assi con le quali Tomaso si costruisce una capanna tutta sua e della quale va molto fiero e poco dopo, sempre alla capanna, incontra Carolina, una bambina un po’ più grande, e con lei inizia una grande amicizia fatta di intesa, fantasia e gioco.



Per tutti a partire dai 10 anni.



Ingresso € 5,00 – Ridotto € 4,00 per gruppi da 4 persone in su.



Prenotazione fortemente consigliata sul sito www.ondateatro.it



Organizzazione a cura di Onda Teatro.

QUANDO LE STORIE SI PRENDONO CURA DEL LETTORE - LA PORTALETTERE

Lunedì 3 marzo 2025, ore 14:30

Centro culturale Nostr@domus



Incontri guidati di lettura di racconti e romanzi, per suscitare riflessioni e ritrovare la bellezza della propria storia attraverso le storie degli altri.

A cura di Graziella Ridolfo - Evolvo Libri.



Organizzazione a cura dell'Associazione di Solidarietà Sociale con il patrocinio della Città di Baveno.

METTI UN LUNEDI' AL CINEMA

Lunedì 3 marzo 2025, ore 21.00

Centro culturale Nostr@domus



Proiezione del film “PLAN 75” diretto da Chie Hayakawa – Drammatico – Giappone 2022 – 113 minuti.



In un futuro prossimo uguale in tutto e per tutto al presente, il Giappone ha risolto la sproporzione fra l’invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite inventando il programma governativo Plan 75: l’offerta, cioè, dell’eutanasia gratuita e legale a chi ha superato i 75 anni e non ha più ragioni di restare in vita. L’anziana signora Michi, senza pensione e ancora costretta a trovare un modo per tirare avanti, aderisce al progetto, ma trova un conforto proprio nell’impiegata che la assiste, mentre Hiromu, anch’egli impiegato di Plan 75 scopre che l’uomo che l’ha contattato per morire è un anziano parente. E Maria, giovane infermiera filippina separata dalla figlia, è costretta ad assistere dall’interno all’assurdità del progetto…



Ingresso libero e gratuito.



Organizzazione a cura di Assessorato alla Cultura della Città di Baveno in collaborazione con Cinecircolo Socioculturale Don Bosco di Verbania.

CARNEVALE A BAVENO

Martedì 4 marzo 2025 dalle ore 11:30

Piazza Marinai d'Italia - Baveno



Il Carnevale arriva a Baveno, in Piazza Marinai d’Italia, tra coriandoli e magia!



Programma:



ore 11:30 APERITIVO IN MUSICA con il Corpo musicale di Baveno.

ore 12:00 APERTURA DELLA CUCINA della tradizione carnevalesca con polenta, tapelucco e salamini, a cura del Comitato festeggiamenti di Oltrefiume. (Possibilità di asporto, portando un contenitore da casa).



POMERIGGIO IN ALLEGRIA CON:



TRUCCA BIMBI a cura di C.R.I. Baveno.

SALUTO a tutti i bambini dalla REGINA GOSS e dal RE ZULU.

SPETTACOLO DI MAGIA con MAGIC MIKE!



Si ringraziano per la collaborazione le Associazioni ed i Comitati cittadini che interverranno. In caso di maltempo la manifestazione non si terrà.

METTI UN LUNEDI' AL CINEMA

Lunedì 10 marzo 2025, ore 21.00

Centro culturale Nostr@domus



Proiezione del film "THE MIRACLE CLUB" diretto da Taddeus O'Sullivan - Commedia - USA 2023 - 91 minuti.



Dublino, 1967. A quarant'anni di distanza dalla sua partenza per gli Stati Uniti, Chrissie Limey torna alla casa dove è nata e ha trascorso la sua adolescenza, per partecipare al funerale della madre Maureen. La comunità la accoglie con sorpresa, in particolare Lily, la migliore amica di Maureen, ed Eileen, che è stata la migliore amica di Chrissie. Il grande assente è Declan, il figlio di Lily, morto da giovane per annegamento - lui che sapeva nuotare come un pesce. Quando erano ragazzi Chrissie, Eileen e Declan erano inseparabili, e Chrissie e Declan erano una coppia innamorata.



Poi però è successo qualcosa che ha creato divisioni insanabili all'interno del gruppetto, e che ha determinato la partenza di Chrissie per gli Stati Uniti. Il funerale di Maureen è anche l'occasione per assegnare un premio ad alcuni membri della comunità: un pellegrinaggio a Lourdes, che potrebbe ridare la parola ad un bambino e la speranza ad Eileen. Quel viaggio diventerà soprattutto un'occasione di perdono e di riconciliazione - se coloro che l'hanno intrapreso sapranno accoglierle.



Ingresso libero e gratuito.



Organizzazione a cura di Assessorato alla Cultura della Città di Baveno in collaborazione con Cinecircolo Socioculturale Don Bosco di Verbania.

RASSEGNA TEATRALE "BIS! 2 LAGHI DUE PALCHI": GONZAGO'S ROSE

Venerdì 14 marzo 2025, ore 21:00

Centro culturale Nostr@domus



Ideato e interpretato da Federica Tardito e Aldo Rendina, si ringraziano Giorgio Rossi e Doriana Crema.

COMPAGNIA TARDITO/RENDINA con il sostegno dell’Associazione Sosta Palmizi/MiBAC



Lo spettacolo vuole sondare le relazioni tra uomo e donna e l’incomunicabilità di coppia attraverso una strategia infallibile e originale: far sorridere mentre si riflette. Rosalia e Gonzago sono due anime in conflitto, due anime perse nella routine della vita a due.



Biglietti: intero € 10 - Ridotto € 5 (residenti a Baveno e under 12)



Per info e prenotazioni:

info@bavenoturismo.it - tel 0323 924632 www.bavenoturismo.it

lafinestrasullago@libero.it - tel 328 4732653 www.lafinestrasullago.it

www.piemontedalvivo.it/corto-circuito/



Realizzata da La Finestra sul Lago in collaborazione con Piemonte dal Vivo, attraverso il bando Corto Circuito e con le amministrazioni comunali di Baveno e Gozzano.

VIAGGIO A NADUR - 26-30 GIUGNO 2025



In occasione della festa patronale dei Ss. Pietro e Paolo, VIAGGIO A NADUR dal 26 al 30 giugno 2025



Programma:

26/6 Trasferimento in autobus per aeroporto di Linate. Volo diretto per Malta e trasferimento in traghetto a Gozo. Sistemazione presso Grand Hotel a Mgarr 4*

27/06 Visita guidata di Gozo, con i templi megalitici di Ggantija e la capitale Victoria.

28 e 29/06 giornate libere con attività organizzate dal Comune di Nadur per la festa patronale dei Ss. Pietro e Paolo.

30/06 Rientro con volo diretto su Milano Linate e trasferimento in autobus



Programma completo disponibile sul sito www.comune.baveno.vb.it



Quota di partecipazione:

minimo 40 persone € 960,00 p.p. in camera doppia

minimo 45 persone € 950,00 p.p. in camera doppia

minimo 50 persone € 945,00 p.p. in camera doppia



Per info e prenotazioni:

Verbano Viaggi: P.zza IV Novembre, 2 Baveno – Tel. 0323/923196 info@verbanoviaggi.com