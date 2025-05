GAV: Nicolò Cerdelli al Brixia Next Gen

Nicolò è l’unico atleta della Provincia che avrà l’onore di difendere i colori piemontesi nell’importante manifestazione riservata alla categoria Allievi: una convocazione che conferma il talento del giovane atleta e soddisfa lo staff di GAV che vede in questa convocazione la conferma della bontà del lavoro finora svolto.Queste sono le rappresentative che si sfideranno: BAYERN, BADEN WÜRTTEMBERG, SLOVENIJA, TICINO, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, SÜDTIROL-ALTO ADIGE, TOSCANA, TRENTINO, VENETO.La prova di Giavellotto inizierà alle ore 12.00: sarà possibile seguire in tempo reale i risultati delle gare sul sito www.brixia-nextgen.org.In bocca al lupo Nicolò!Si sono comportati egregiamente i ragazzi del Gruppo Atletica Verbania ASD alla Festa del Cross, il più importante appuntamento nel calendario nazionale della corsa campestre svoltosi a Cassino (FR) nel weekend appena concluso.Durante la fantastica due giorni laziale, caratterizzata da una partecipazione in massa, con oltre 2.500 iscritti, sono stati assegnati i Titoli Italiani Assoluti e Giovanili individuali e di Società, i Titoli Italiani a Staffetta Assoluti e Master e i Titoli Italiani Individuali e per Regioni Cadetti.Staffetta femminile nella TOP Five!Il risultato migliore del GAV, anche perché è un risultato di squadra, è quello della staffetta femminile 4x2 km disputatasi sabato 15 marzo: l’Allieva Camilla Colongo, la Junior Emma Ramoni, la Promessa Sara Cerutti e la Senior Giulia Chiara Daverio hanno infatti conquistato un prestigioso quinto posto in 30’07” nella gara vinta dal CUS Perugia.Una ottima prestazione per le ragazze verbanesi che hanno battagliato alla pari con formazioni di alto livello.Gli altri risultati: i ragazzi del GAV sempre nelle posizioni di rilievoSe sabato c’era stata anche un po’ di pioggia ieri il sole ha scaldato gli atleti impegnati nelle diverse gare: Sara Cerutti, impegnata nel Cross corto femminile da 3 km, ha conquistato la 16° posizione assoluta, ma quel che più conta, il 7° nella sua categoria, le Promesse: sicuramente un po’ appesantita dalla prova del giorno prima, Sara ha saputo difendersi egregiamente chiudendo in 10’59”.Nella prova lunga, dominata dalla medaglia d’argento nei 10.000 a Parigi 2024 Nadia Battocletti, Sonia Mazzolini, presentatasi in forma non ottimale a causa di un fastidio muscolare e tendineo, ha chiuso in 43° posizione in 31’30”.Ottima, soprattutto in prospettiva, la prova dei due Allievi Andrea Cappelli e Tiago Ceretti: i due biancocerchiati hanno chiuso rispettivamente in 20°, con l tempo di 16’47”, e 27° posizione (16’56”): tenendo conto che sono entrambi alla prima stagione in categoria, si tratta davvero di una buona prestazione!