Narrazioni sull'acqua "Il mistero"

Lunedì 25 agosto, alle ore 19.00, presso l'imbarco Hapimag, a Cannero Riviera,Il catamarano a energia solare salperà per fare un percorso lungo la costa cannerese e fino ai castelli, accompagnato, in questa serata, dalle narrazioni di Massimiliano Cremona rivolte a ricostruire il periodo storico ottocentesco, quando vari intellettuali che risiedevano in ville attorno al Lago Maggiore si diedero alla pratica delle sedute spiritiche. Si tratta di personaggi illustri, quali il marchese D’Azeglio, che le praticò nella sua villa di Cannero Riviera, o l’artista Gaetano Ferri, residente a Oggebbio, o ancora l’avvocato locarnese Alfredo Pioda, ma anche l’artista Filippo Franzoni, che traspose le “apparizioni” nelle sue opere pittoriche fino… alla follia.Tra i molti che si diedero alla pratica è da ricordare infine Angelo Brofferio che volle approfondire il tema anche con le teoria, pubblicando uno studio “Per lo spiritismo”.L’iniziativa, inserita nella rassegna “Musei e cultura tra lago e monti” gode del sostegno dell’Unione Lago Maggiore e della Fondazione Comunitaria del VCO.Per la partecipazione è prevista una quota di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i ragazzi fino a 12 anni, da versare al momento dell’imbarco.Prenotazione obbligatoria, entro le ore 12 del giorno in cui si svolge la crociera:tel. 0323 840809; sms/whatsapp 348 7340347 o mail rete@unionelagomaggiore.itMassimiliano Cremonaverbanese, è laureato in Scienze dei Beni Culturali, Guida Ambientale Escursionistica, autore di pubblicazioni e cantautore. Come ricercatore storico curato per il comune e la Pro Loco di Oggebbio le ricerche e le pubblicazioni: “Giovanni Polli: 1812-1880. Un pioniere fra scienza, medicina, esperimenti cannabinici e cremazione di cadaveri” (2012) e “Villa del Pascià.Storia di una residenza leggendaria” (2013). Mentre con la Rete Museale Alto Verbano ha pubblicato la ricerca “Storia della Litoranea” (2018), in cui vengono accennati molti dei temi oggetto degli studi di Cremona: ville, personaggi, ambienti, cultura di questo tratto di lago nel corso del XIX secolo, che fanno da sfondo all’approfondimento sulle vicende costruttive della strada, e “Spiriti in Villa” (2019), opuscolo estratto dell’omonima conferenza dedicata alla pratica dello spiritismo tra fine Ottocento e primi del Novecento sulle rive del Lago Maggiore. All’attività di divulgazione culturale affianca quella di cantautore e, come tale, ha pubblicato quattro raccolte: In cammino (Autoprodotto, 2024), Isolante (Delta Records and Promotion, 2021); L’Inverno è passato (New Model Label, 2016); Canzoni dalla nebbia (Autoprodotto, 2015).Organizzazione: Rete Musei Alto Verbano