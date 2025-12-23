FdI su elezioni Provinciali

Provincia del VCO, FdI: ora rafforziamo il ruolo dell’ente, lavorando sulle priorità Fratelli d’Italia VCO si congratula con il nuovo Presidente della Provincia, Giandomenico Albertella, ed esprime a lui un augurio di buon lavoro per il mandato che si apre. Si avvia una fase in cui la Provincia è chiamata a rafforzare il proprio ruolo istituzionale e a dare concreta attuazione a scelte strategiche che riguardano un territorio montano e di frontiera, con una collocazione geografica che impone un’attenzione particolare ai temi della mobilità, dei collegamenti transfrontalieri, della crescita economica, della cooperazione istituzionale e della qualità dei servizi.



Il ruolo dell’ente provinciale è quello di tenere insieme Comuni, imprese e livelli istituzionali superiori, esercitando una funzione di sintesi e indirizzo sulle principali direttrici del territorio. In questo quadro, la Provincia è chiamata a costruire un rapporto strutturato e continuativo con Regione e Governo, capace di tradurre le esigenze locali in scelte condivise e operative: su questo terreno Fratelli d’Italia sarà al fianco del Presidente per rafforzare relazioni istituzionali efficaci.



«Il Verbano Cusio Ossola ha caratteristiche uniche in Piemonte: una montagna diffusa, un confine internazionale e collegamenti strategici che si accompagnano a fragilità strutturali. Un turismo già centrale per il territorio, ma con un potenziale ancora inespresso, che va coordinato e sostenuto attraverso servizi adeguati e investimenti orientati all’innovazione nel tempo», dichiara Angelo Tandurella, presidente provinciale di Fratelli d’Italia. «Per questo servono priorità chiare, un metodo di lavoro solido e la capacità di trasformare indirizzi e programmi in atti concreti».



Il tessuto produttivo del VCO rappresenta un presidio economico e sociale fondamentale che va accompagnato con politiche di semplificazione e supporto. La Provincia può e deve contribuire a creare le condizioni perché chi investe, produce e lavora sul territorio non venga lasciato solo, affiancando Comuni e operatori nei percorsi di crescita. Un ringraziamento va al Presidente uscente, Alessandro Lana, per il lavoro svolto alla guida dell’ente. Grazie anche a Enrico Barbazza per aver accettato la sfida e aver partecipato a un confronto istituzionale importante per il VCO.



Fratelli d’Italia ha sostenuto con convinzione la candidatura di Giandomenico Albertella come espressione dell’area di centrodestra e ringrazia tutti i propri amministratori che hanno contribuito a questo risultato. Anche attraverso il consigliere provinciale Mattia Corbetta siamo pronti ad assumerci ulteriori responsabilità, con spirito costruttivo e attenzione ai risultati.



Angelo Tandurella

Presidente provinciale Fratelli d’Italia – Verbano-Cusio-Ossola