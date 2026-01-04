Eventi Baveno dal 5 al 14 gennaio

ISOLE DI LUCE - VISITE GUIDATE E TREKKING

Ultimi giorni per ammirare ISOLE DI LUCE, l’evento che che illuminerà l’Isola Pescatori fino al al 6/01/26. Per ammirare l’Isola illuminata, è possibile prendere parte a visite guidate, tenute da guide abilitate e ambientalistiche del lago Maggiore che si svolgeranno in due modalità:

Visite guidate con partenza da Baveno, che si terranno nelle seguenti date: venerdì 2 gennaio e martedì 6 gennaio.

Programma: ritrovo a Baveno, alle ore 17:00 in Piazza IV Novembre, imbarco per l'Isola Pescatori, visita del borgo con i suoi caratteristici presepi e a seguire circumnavigazione dell’Isola.

Durata 120 minuti circa

Prenotazione obbligatoria entro le 10:00 del giorno precedente:

https://shorturl.at/hYHsU

Costo visita guidata: € 10,00 adulti; € 5 ragazzi (6-11 anni) gratis bambini (0-5 anni)

Costo motoscafo: € 10,00 adulti; € 5 ragazzi (6-11 anni) gratis bambini (0-5 anni)



Trekking con partenza da Carciano e imbarco da Baveno, ultimo appuntamento domenica 4 gennaio.

Programma: ritrovo al Lido di Carciano alle ore 14:00. Partenza per l'escursione che da Carciano raggiungerà Someraro per poi scendere a Baveno, dove alle ore 17:00 ci sarà l’imbarco per l'Isola Pescatori illuminata e la visita del borgo con i caratteristici presepi. Circumnavigazione dell'isola e rientro in motoscafo a Carciano intorno alle 18:30

Sono richiesti abbigliamento e calzature adatte ad un'escursione su terreno misto (sterrato e asfalto) Escursione non adatta a bambini minori di anni 6.

distanza: 6 km (sterrato e asfalto)

dislivello: 300 metri d+

durata: circa 2 ore e 30

Prenotazione obbligatoria entro le ore 10 del giorno precedente:

https://shorturl.at/sIHk3

Costo escursione: € 15,00 adulti; € 8 ragazzi (6-11 anni)

Costo motoscafo: € 10,00 adulti; € 5 ragazzi (6-11 anni)

Organizzazione a cura di Discovery Alto Piemonte con il patrocinio del Distretto turistico dei Laghi e della Città di Baveno.



CONCERTO DELL’EPIFANIA

Lunedì 5 gennaio, ore 15:00

Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso

Concerto dell’Orchestra Bellini, composta dagli studenti del Liceo Musicale V. Bellini di Tradate.

L’orchestra si esibirà in un repertorio che spazia dalla musica classica a quella più moderna e contemporanea, passando per brani blues e colonne sonore. Il programma della giornata includerà brani di Shostakovic, arie d’opera di Puccini, brani di Gerswhin, Morricone e Hans Zimmer. Per concludere al meglio il periodo festivo, l’orchestra suonerà anche brani classici della tradizione natalizia nonché estratti de Lo Schiaccianoci di Tchaikocskij

Ingresso gratuito.

Organizzazione a cura del Liceo Musicale V. Bellini di Tradate con il patrocinio della Città di Baveno.



ARRIVA LA BEFANA

Lunedì 5 gennaio, ore 20:30

Piazza Mazzini, Oltrefiume

Tutti, grandi e piccini, attendono con curiosità l’arrivo della Befana, che dona tante colorate calzine ricche di buonissime caramelle con i suoi aiutanti: Omino Bianco e Omino Nero.

Ingresso libero.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Organizzazione a cura di Comitato festeggiamenti Oltrefiume.



LA BEFANA VIEN DAL LAGO

Martedì 6 gennaio, ore 18:00

Lungolago di Feriolo

La Befana vien dal lago sulla barca illuminata…cioccolata, vin brulè e tanti dolci porta a te!

In caso di maltempo la Befana visiterà, casa per casa, i bambini e le bambine di Feriolo.

Partecipazione libera e gratuita.

Organizzazione a cura di Associazione Genitori Bambini di Feriolo.



PASSEGGIANDO TRA I PRESEPI

Da lunedì 8 dicembre a martedì 6 gennaio

Esposizione di presepi curiosi e tradizionali realizzati nei luoghi più suggestivi, lungo le vie e nei cortili dei piccoli e caratteristici borghi di Romanico, Roncaro, Oltrefiume, Loita, sul lungolago e nel centro storico di Baveno.



LA FIAMMA OLIMPICA ARRIVA A BAVENO

Mercoledì 14 gennaio - ore 14:45

Piazza IV Novembre

il 14 gennaio Baveno sarà protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.

Un momento storico e simbolico che unisce sport, inclusione, pace e partecipazione, coinvolgendo tutta la comunità.

Un evento unico che porta i valori olimpici nel cuore della nostra città e del Lago Maggiore!

Ritrovo ore 14:45 in Piazza IV Novembre per partecipare al passaggio della Fiamma.

Organizzazione a cura di Fondazione Milano Cortina 2026 con il Patrocinio della Città di Baveno.



CORSI UNI3 2025-2026

Da giovedì 2/10/2025

Ritornano i corsi UNI3, a cura dell’Assessorato alla Cultura della Città di Baveno.

Il calendario prevede 29 corsi che ci accompagneranno da ottobre a maggio e che si terranno presso la Biblioteca civica "Olga Ginesi" e l'ex scuola elementare.

A CHI SI RIVOLGE

L’UNI3 non è un’iniziativa rivolta solo alla terza età come molti pensano; non pone limiti di età, ma si propone, al contrario, di coinvolgere chiunque desideri acquisire nuove conoscenze e arricchire la propria formazione personale.

SVOLGIMENTO DEI CORSI

Tutti i corsi si terranno con un minimo di 8/10 iscritti. Le iscrizioni dovranno avvenire almeno 7 giorni prima dell'inizio di ciascun corso.

COSTI

I costi si differenziano a seconda del numero di ore di lezione.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Biblioteca civica "Olga Ginesi" di Baveno

Piazza della Chiesa 8

Tel. 0323 925120

E-mail baveno@bibliotechevco.it

Sito web www.bavenoturismo.it

Cerca il corso che fa per te!



MOSTRA "DA PICASASS A STONECUTTER"

Da lunedì a sabato dalle 10:30 alle 12:30

Martedì, giovedì e venerdì anche dalle 15:00 alle 18:00

Museo GranUm, Piazza della Chiesa, 8

Fino al 28/02/2026 il Museo GranUM di Baveno propone una mostra temporanea storico-documentaria che narra l’epopea dell’emigrazione degli scalpellini bavenesi Oltreoceano, dai lunghi e avventurosi viaggi, all’inserimento nel contesto economico e sociale di Barre (Vermont), capitale del granito d’America, ad alcune figure rilevanti legate a pionieristiche esperienze di lotta sindacale e difesa dei diritti dei lavoratori. Un focus particolare è dedicato a narrare storie di emigrazione di gente comune, raccolte grazie ad alcuni testimoni, che restituiscono un toccante spaccato della vita quotidiana dei lavoratori nelle cave di oltre cento anni fa.

Il materiale proposto in mostra è frutto di una rielaborazione degli studi e delle testimonianze raccolte nell’ottobre 2024 in occasione del convegno per il decennale del Museo GranUM (autori: Alberto Ceffa, Patrizia Balzarini, Alessia Martini, Italo Tomola e Francesco Rossi), arricchiti da nuovi approfondimenti di Leonardo Parachini, Guido Canetta ed Emilio Landi.

Ingresso libero e gratuito.

L’esposizione e le iniziative collaterali si inseriscono nella scia delle numerose attività di valorizzazione del tema della pietra e del territorio in tutte le sue sfumature, promosse dal Museo GranUM nel contesto dell’Ecomuseodel Granito in partenariato con il Comune di Mergozzo e l’Associazione GAM con il progetto “La pietra racconta”, che gode del sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO.