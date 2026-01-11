Forza Italia: bene il nuovo ospedale

Il coordinamento di Forza Italia Vco plaude alla scelta della Regione Piemonte sulla collocazione del nuovo ospedale del Vco. Spiega la coordinatrice provinciale azzurra Mirella Cristina: "Il Ministero della Salute nei mesi scorsi era stato chiaro: no ai due DEA ma un solo Polo di Emergenza Urgenza di primo livello nel Verbano Cusio Ossola, in linea con il DM70/2015 che fissa i criteri minimi per il mantenimento di un DEA.



In questa ottica si doveva necessariamente camminare verso la soluzione di un ospedale nuovo per il bene del territorio intero. Un plauso alla Giunta regionale capitanata dal Governatore Alberto Cirio - rimarca Cristina - perché dopo la determina del Ministero si è attivata e in breve tempo, come aveva annunciato, ha finalmente dato ordine ad un disordine ultraventennale che mai nessuno prima aveva saputo gestire con la scelta del sito di Piedimulera, guidata dallo studio del Politecnico di Torino.



Parliamo di un impegno di spesa importante di 400 milioni di euro per riallineare la sanità del Vco al pari di quella delle altre province del Piemonte.



La decisione non troverà tutti d’accordo ma si sa, e’ sempre così. Ora però le istituzioni, compresa quella provinciale, dovranno collaborare con la Regione e attivarsi per garantire un complessivo riassetto sanitario, con grande attenzione anche alla sanità territoriale, e per gestire al meglio il periodo di transizione che sarà per tutti delicato" conclude Cristina.