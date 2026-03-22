Via Stockalper unisce Piemonte e Vallese

Gaiardelli (Distretto Turistico dei laghi): “Via Stockalper: finalmente Piemonte e Vallese uniti”.

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Varzo Via Stockalper unisce Piemonte e Vallese
“Finalmente, grazie alla via Stockalper, Piemonte e Vallese saranno uniti in maniera definitiva”. Così Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, dopo la presentazione ufficiale, oggi presso la Torre di Varzo, del progetto Interreg “Via Stockalper”.

Si tratta dell’iniziativa che prevede completamento e valorizzazione dell’antico sentiero fatto costruire nel Settecento dal barone Kaspar Stockalper per collegare Briga a Domo.

Sono capofila l’Unione Montana Alta Ossola e Brig Simplon Tourismus Ag. “Il sostegno dell’Atl, che è partner, è stato totale – commenta in una nota Gaiardelli – valutato che la riscoperta della via Stockalper è da considerarsi assai significativa sotto il profilo turistico per tutto il Vco e, in particolare, per l’Ossola.

Turismo verde e slow, che ci equipara alle principali realtà europee e che ci offre la chance di aumentare le potenzialità attrattive del nostro territorio. Voglio fare un ringraziamento particolare a Bruno Stefanetti, per l’accoglienza e l’organizzazione, e a tutta la parte elvetica per la partecipazione e pianificazione”. A maggio 2025, va ricordato, sul versante svizzero era già stato inaugurato il nuovo tratto di mulattiera lungo 1 chilometro che va da Gondo a Paglino.

Mancava il completamento oltre confine: 3,6 chilometri, da Paglino a Iselle, con gradini in pietra, cordolature di sostegno, barriere di protezione e una scaletta metallica. Erano presenti a Varzo, tra gli altri, i sindaci dell’Unione dei Comuni montani, autorità italo-elvetiche e il sottosegretario alla Regione Piemonte, Alberto Preioni.
Immagine 1
 Via Stockalper canton vallese Regione piemonte Distretto Turistico dei laghi

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