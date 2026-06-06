Patto per il Nord su FdI che entra in maggioranza

Ecco servito l'ennesimo ribaltone politico, un sindaco eletto in una lista civica che in campagna elettorale "schifava" i partiti politici, evidentemente secondo lui il vero male della politica, prima imbarca quel che resta della Salvini Premier, ora accoglie in maggioranza Fratelli d'Italia, per ora resta coerente Forza Italia.



Certo, delusi e turlupinati sono prevalentemente gli elettori della pseudo lista civica, ma anche tutti gli elettori Verbanesi che assistono a questo crollo di credibilità sia del Sindaco sia della politica in generale che viene svilita da questi comportamenti.



Chissà se i malcapitati se ne ricorderanno alle prossime elezioni.



Di sicuro in Comune e fra i nuovi alleati si pensa già alle prossime e forse non troppo lontane, elezioni politiche.





Segretario Provinciale di quelli che non hanno mai cambiato idea.