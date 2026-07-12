ANAS ha comunicato che dal 13 al 16 luglio (compresi), in orario notturno dalle ore 21.00 alle 5.30, realizzerà lavori di risanamento corticale e di pavimentazione sul ponte di via Vittorio Veneto sul fiume San Bernardino.
La circolazione sarà regolamentata con senso unico alternato, gestito da impianto semaforico e/o movieri. È previsto il ripristino completo della circolazione in orario diurno, senza limitazioni.
Lavori su Ponte di via Vittorio Veneto
ANAS ha comunicato che dal 13 al 16 luglio (compresi), in orario notturno dalle ore 21.00 alle 5.30, realizzerà lavori di risanamento corticale e di pavimentazione sul ponte di via Vittorio Veneto sul fiume San Bernardino.
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