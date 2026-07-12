Lavori su Ponte di via Vittorio Veneto

ANAS ha comunicato che dal 13 al 16 luglio (compresi), in orario notturno dalle ore 21.00 alle 5.30, realizzerà lavori di risanamento corticale e di pavimentazione sul ponte di via Vittorio Veneto sul fiume San Bernardino.



La circolazione sarà regolamentata con senso unico alternato, gestito da impianto semaforico e/o movieri. È previsto il ripristino completo della circolazione in orario diurno, senza limitazioni.