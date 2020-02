Cristina su puntelli ponte ferroviario

Ponte ferroviario puntellato ad Albo di Mergozzo, intervento dell'On. Mirella Cristina (FI):" Si dice sempre che la storia va studiata, per trarne gli insegnamenti in vista del futuro.



La tragica vicenda del Ponte Morandi, purtroppo, è ancora sotto gli occhi di tutti. Quindi ho colto subito con grande allarme le segnalazioni che mi sono pervenute dal territorio circa i puntelli d'emergenza comparsi sotto il ponte della ferrovia a Mergozzo; un'infrastruttura forse poco conosciuta ma sulla quale passa la linea internazionale Milano-Domodossola-Losanna. RFI ha fatto sapere che si tratta di lavori temporanei ma il beneficio del dubbio è un lusso che non possiamo consentire: per questo sto depositando un'interrogazione parlamentare, per sapere dal Ministro quale sia lo stato di manutenzione dell'opera, se siano stati valutati tutti i rischi per l'utenza e la logistica dei collegamenti e per ottenere l'avvio di lavori di consolidamento il più presto possibile.



La politica ha la responsabilità di prevenire e risolvere i problemi; piangere sul latte versato, o in questo caso sui ponti crollati, non risolve i problemi del Paese e non è quello che i cittadini vogliono dalle istituzioni".