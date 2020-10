Il Maggiore al via la stagione invernale

Nonostante le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, siamo riusciti anche quest’anno a proporre alla città di Verbania e al suo territorio un cartellone intenso e variegato con proposte artistiche e culturali di grande richiamo anche grazie alla collaborazione con Piemonte dal Vivo, il circuito regionale.



Il primo obiettivo che ci siamo posti è stato quello di lavorare al programma di una stagione che avesse come suoi principali interlocutori non un pubblico, ma più pubblici, non una platea anonima e indifferenziata ma spettatori attivi e partecipi, consapevoli del fatto che il teatro è il principale antidoto all’imbarbarimento culturale.



Prosegue inoltre la volontà di diventare casa per gli artisti dando la possibilità alle compagnie di venire ad allestire o riallestire i loro spettacoli all’interno della nostra struttura, in modo da permettere al pubblico di assistere alle prove, partecipare ad incontri organizzati con regista e attori, e dove sarà possibile, o necessario, aprire la prova generale in modo da raggiungere in due serate la capienza abituale della sala.

Coscienti della situazione precaria che stiamo vivendo, abbiamo deciso di dividere la stagione in due periodi, nella speranza che entro l’inizio del nuovo anno si possa ritornare a un normale svolgimento della stagione teatrale.



PRIMO ATTO: da ottobre a dicembre 2020



SECONDO ATTO: da gennaio a maggio 2021



La serata inaugurale è prevista per sabato 3 ottobre ore 21.00 con OPERA PANICA di Alejandro Jodorowsky, in replica anche domenica 4 ottobre ore 21.00. Regia di Fabio Cherstich, con Valentina Picello, Francesco Brandi, Loris Fabiani, Francesco Sferrazza Papa e con i DUPERDU.

Un cabaret tragicomico come la nostra stessa esistenza, uno spettacolo molto apprezzato anche dalla critica. Lo spettacolo verrà riallestito nel nostro teatro ed è previsto per giovedì 1 ottobre alle ore 18.00 un incontro aperto al pubblico con attori e regista.



Venerdì 23 Ottobre ore 21.00 SE DICESSIMO LA VERITÀ di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano. Nello spettacolo si fanno nomi e cognomi. Si raccontano le storie individuali di chi non si è arreso alla mafia, di chi ha creduto e spesso ha pagato con la vita, per darci la fiducia e la speranza in un mondo senza sopraffazione. Quattro straordinari giovani attori che arrivano diritto al cuore. Lo spettacolo è particolarmente adatto anche ad un pubblico giovane perché strutturato come un percorso di avvicinamento a temi fondamentali per la loro crescita.

Si continua sabato 7 novembre ore 21.00 e domenica 8 novembre ore 16.00 con CITA A CIEGAS di Mario Diament, per la regia di Andrèe Ruth Shammah e la partecipazione di alcuni dei più importanti attori del panorama teatrale italiano, come Luca Lazzareschi, Laura Marinoni, Elia Schilton, Silvia Giulia Mendola e Valentina Bartolo. Uno spettacolo che ha avuto un grande successo di critica e di pubblico la scorsa stagione. Un thriller appassionante, un avvincente intreccio dove violenza, inquietudine e comicità serpeggiano dentro rapporti d’amore.



Martedì 17 e mercoledì 18 novembre ore 21.00 MADAME TOSCA , debutto nazionale dove Laura Morante, grande interprete di cinema e teatro, veste i panni di Sarah Bernhardt, l’attrice a cui Victorien Sardou dedicò il celebre dramma trasformato in libretto da Illica e Giacosa e messo in musica da Puccini.



Sabato 5 dicembre ore 21.00 e domenica 6 dicembre ore 16.00 MINE VAGANTI , con Francesco Pannofino e Paola Minaccioni, di Ferzan Ozpetek che firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici, vincitore di 2 David Di Donatello, 5 Nastri D’Argento, 4 Globi D’Oro, Premio Speciale della Giuria al Tribeca Film Festival di New York, Ciak D’Oro come Miglior Film.



Venerdì 18 dicembre ore 21.00 il debutto nazionale di AMLETO , di William Shakespeare, adattamento di Francesco Niccolini, regia di Alessio Pizzech, con Sebastiano Lo Monaco, considerato uno dei più grandi attori del teatro di prosa. Un Amleto che si risveglia e scopre di essere diventato vecchio, che il tempo è passato solo per lui e Ofelia, legati da una disperata intimità, mentre tutti gli altri sono rimasti giovani, soli e ignari dei loro destini. Anche la danza protagonista del primo atto della stagione con la riconferma della Compagnia EgriBianco.

Danza che torna domenica 27 dicembre alle 16.00 presentando LO SCHIACCIANOCI con le coreografie di Raphael Bianco e sulla meravigliosa musica di P. I. Cajkovskij. Al centro dell’azione la notte di Natale, la magia, i sogni e il senso di smarrimento in un labirinto speculare fra mondo onirico e realtà, in un caleidoscopico ed elettrizzante gioco di scelte per trovare la strada giusta e riscoprirsi adulti.



Tutti gli spettacoli si terranno all’interno della sala teatrale e per poter garantire delle serate in piena sicurezza e nel rispetto delle normative anticontagio sarà previsto il distanziamento delle sedute e ulteriori linee guida consultabili nella sezione “protocollo di prevenzione” sul nostro sito. I biglietti saranno in vendita online da sabato 26 settembre e da mercoledì 30 settembre anche presso la biglietteria del teatro aperta dal mercoledì al sabato dalle 17.00 alle 19.00 e nei giorni di spettacolo dalle 18.00.

Per lo spettacolo inaugurale della stagione, OPERA PANICA, è stata predisposta la seguente promozione: acquistando un biglietto intero il secondo sarà al prezzo di €2,00.



Per maggiori informazioni consultare il sito: www.ilmaggioreverbania.it Verbania, CONTATTI Ufficio “Il Maggiore”: - Mail: info@ilmaggioreverbania.it - Tel.+39 329 6434100 oppure +39 0323 542202