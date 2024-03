Baveno eventi e manifestazioni dal 10 al 22 marzo

DOMENICHE A TEATRO: "GIANDUJA E LA CORONA DEL RE"

Domenica 10 marzo 2024, ore 16.30

Centro Culturale Nostr@domus



Spettacolo di marionette a cura della COMPAGNIA MARIONETTE GRILLI nell’ambito della rassegna Domeniche a Teatro; di e con Marco Grilli.

Giandoja trova sotto un albero una bella corona e decide di portarla a casa, ignaro. Giacometta, preoccupata, invita Giandoja a riportare la corona là dove era stata trovata, ma Giandoja, stanco, preferisce andarsene a dormire. Giovanni Pautasso, un contadino vicino di casa di Giandoja, ascolta tutto il discorso e, con l’idea di intascare la ricompensa, corre ad avvisare le guardie. Riuscirà Giandoja a dimostrare la sua innocenza e ad evitare la forca? Dopo lo spettacolo vero e proprio Marco Grilli “sveste” la baracca e svela ai curiosi spettatori come è fatto e come si muove un burattino, come si chiamano gli attrezzi del mestiere e come nasce uno spettacolo.

Per tutti a partire dai 4 anni

Costo: € 5 - per gruppi dalle 4 persone € 4 -

Prenotazione: https://www.ondateatro.it/spettacolo/gianduia-e-la-corona-del-re/



METTI UN LUNEDI' AL CINEMA...A BAVENO: "DISCO BOY"

Lunedì 11 marzo 2024, ore 21.00

Centro Culturale Nostr@domus

Disco Boy, film diretto da Giacomo Abbruzzese, ha come protagonista Aleksei, un giovane rifugiato che riesce ad arruolarsi nella Legione Straniera francese. È solo l’inizio di un lungo e difficile viaggio. Aleksei infatti viene subito mandato in Niger dove il suo destino si intreccerà con quello di Jomo, che vive nel Delta del Niger e che ha come missione quella di salvare il suo villaggio dallo sfruttamento delle compagnie petrolifere. Sua sorella Udoka invece, si è arresa da tempo e vuole solo andare via da quel Paese. Un giorno Jomo, affiancato dal suo gruppo armato, rapisce dei cittadini francesi e il comando della Legione Straniera guidato da Aleksei deve intervenire per liberarli.

Ingresso libero e gratuito

Organizzazione a cura dell'Assessorato alla Cultura della Città di Baveno in collaborazione con Cinecircolo Don Bosco, Verbania.



UNI 3: CORSI IN PARTENZA A META' MARZO



-VCO: TRA STORIA, GEOGRAFIA ED ECONOMIA

INIZIO POSTICIPATO A LUNEDI' 11 MARZO!

Da lunedì 11 marzo a lunedì 20 maggio 2024, ore 18:00-19:30

Il corso sarà tenuto dal docente Samuel Piana.

Il costo d’iscrizione è di € 45,00 intero / € 38,00 ridotto

Analizziamo assieme la situazione socio-economica odierna del VCO attraverso l’intreccio di 3 componenti: territorio-storia ed economia.



-LABORATORIO DI RICAMO A PUNTO CROCE

Da lunedì 11 marzo a lunedì 20 maggio 2024, ore 14:30-16:30

Il corso sarà tenuto dall'Associazione italiana del punto croce, delegazione di Baveno

Corso gratuito



-PITTURA E GRAFICA - LABORATORIO AVANZATO

Da venerdì 15 marzo a venerdì 24 maggio 2024, ore 18:15-20:15

Il docente sarà Giacomo Rabufetti

Il costo d’iscrizione è di € 60,00 intero / € 54,00 ridotto



INFORMAZIONI e ISCRIZIONI da effettuarsi almeno 4 giorni prima dell'inizio di ogni corso:

Biblioteca Civica di Baveno Piazza della Chiesa, 8

tel. 0323 925120 - e-mail baveno@bibliotechevco.it

sito web www.bavenoturismo.it



FESTA DI SAN GIUSEPPE

Da sabato 16 a martedì 19 marzo

Oratorio di San Giuseppe - Romanico

Sabato 16 marzo - ore 20.30

Meditazione musicale presso l’Oratorio di San Giuseppe

Domenica 17 marzo

ore 10.30 Santa Messa;

ore 11.30 aperitivo offerto dal Comitato Festeggiamenti di Romanico e distribuzione dei tradizionali tortelli di S. Giuseppe;

dalle ore 12.30 distribuzione trippa di foiolo alla casalinga con dolce (€ 10,00), solo su prenotazione entro sabato 16 marzo ore 12.00 ai seguenti numeri:

324.6358955 Michele

348.5139597 Paola

Martedì’ 19 marzo

ore 20.30 momento di preghiera presso l’Oratorio di San Giuseppe

Organizzazione a cura di Comitato Festeggiamenti di Romanico.



METTI UN LUNEDI' AL CINEMA...A BAVENO: "LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO"

Lunedì 18 marzo 2024, ore 21.00

Centro Culturale Nostr@domus



La quattordicesima domenica del tempo ordinario, film diretto da Pupi Avati, racconta la storia di Samuele Nascetti e Marzio Barreca, due quindicenni che nella Bologna degli anni '70, mentre sono seduti al tavolino di un chiosco di gelati, prendono una decisione: saranno amici per sempre, per tutta la vita. I due sono accomunati dalla passione per la musica e formano un duo, i Leggenda, con il quale iniziano a esibirsi per i vari teatri parrocchiali. Un giorno, però, Marzio conosce una sua coetanea bellissima di nome Sandra, di cui di innamora perdutamente. Il giovane decide di corteggiarla, determinato a farla innamorare di lui, riuscendo inaspettatamente nell'impresa. Nel frattempo i Leggenda migliorano le loro capacità musicali e riscuotono i primi successi, grazie anche alla partecipazione al Festival delle Voci di Castrocaro, nel quale si classificano quarti. Il loro nome inizia a girare e una loro canzone finisce anche in radio. Marzio e Sandra si sposano e nella vita dei tre tutto sembra filare liscio, fino a quando non si abbatte su di loro un vento ostile e contrario, che spazza tutto via...



Ingresso libero e gratuito

Organizzazione a cura dell'Assessorato alla Cultura della Città di Baveno in collaborazione con Cinecircolo Don Bosco, Verbania.



RASSEGNA TEATRALE "BIS! 2 LAGHI 2 PALCHI": BARRIERE MISTERIOSE

Venerdì 22 marzo 2024, ore 21.00

Centro Culturale Nostr@domus



Concerto spettacolo per due attori, con Domenico Brioschi e Max Giovara.

Davide Sgorlon, chitarra - Cesare Rasini, voce fuori campo.

In collaborazione con La Finestra Sul Lago - Hackability - WeDo Fablab.

Barriere Misteriose è la paradossale impresa in cui con le parole due attori provano a raccontare la scomparsa delle parole. E’ una storia rivolta a noi, dedicata ai nostri limiti e ai nostri costanti sforzi per superarli.

Biglietti: intero € 10,00 - ridotto, residenti Baveno e under 12 € 5,00

Per info e prenotazioni:

info@bavenoturismo.it - tel 0323 924632 - www.bavenoturismo.it

lafinestrasullago@libero.it - tel 328 4732653 - www.lafinestrasullago.it

Piemonte dal Vivo: BIS! 2 laghi 2 palchi

Realizzata da La Finestra sul Lago in collaborazione con Piemonte dal Vivo attraverso il bando Corto Circuito e con le amministrazioni comunali di Baveno e Gozzano.