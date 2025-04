Patto per il Nord su punti nascite e DEA

Appresa dalla stampa la notizia secondo la quale la Regione intenderebbe chiudere alcuni punti nascite in Piemonte incluso quello di Domodossola, esprimiamo il nostro appoggio al sindaco Pizzi di Domodossola che difende gli interessi della propria comunità e approfitta del dibattito per chiedere la riapertura di alcuni reparti finalizzata a sostenere la scelta di organizzare il reparto D.E.A. a Domodossola.



Dal momento che l’Associazione Patto per il Nord sostiene la scelta di due D.E.A. sia a Domodossola sia a Verbania.



Invitiamo il Sindaco di Verbania ad attivarsi tempestivamente per difendere il D.E.A. di Verbania in accordo con Pizzi di Domodossola per evitare la facilmente prevedibile guerra fra i due comuni, che da anni danneggia le nostre comunità, facendo proprio l’antico detto “l’unione fa la forza”.