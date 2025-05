PD su tagli fondi per le strade provinciali

Mentre da Roma a Verbania, passando per Torino, la destra si spartisce poltrone, sui territori arrivano solo tagli. L’ultima notizia parla chiaro: il Ministero delle Infrastrutture taglia oltre 2 milioni di euro già assegnati al VCO per il 2025 per la manutenzione delle strade provinciali. Saltano interventi di manutenzione straordinaria fondamentali, sacrificati sull’altare di una politica che ha scelto la propaganda al posto della responsabilità.



Nel frattempo, Salvini – lo stesso ministro che prometteva "Prima il Nord" – si affanna per garantire miliardi al fantomatico ponte sullo Stretto proprio togliendo soldi nelle nostre aree interne.



La verità è semplice: siamo davanti a un governo Meloni che non difende il patrimonio pubblico, ma lo smonta pezzo dopo pezzo, ignorando le reali priorità delle comunità locali. Si tolgono risorse fondamentali ai territori mentre si moltiplicano le sfilate social e i selfie ministeriali.



Da mesi denunciamo una politica fatta solo di occupazione del potere, arroganza e vuoto. L’esito è sotto gli occhi di tutti: edilizia scolastica carente, strade che si sfaldano, lotta al dissesto idrogeologico sospesa.



I rappresentanti di questa destra governano a Verbania, in Provincia e in Regione. Con una mano scrivono i comunicati di preoccupazione per i taglia, con l'altra stringono la mano a chi li ha fatti.



Serve che chi governa si assuma le proprie responsabilità a partire dal Presidente Cirio al quale chiediamo un intervento fermo e un'assunzione di responsabilità in prima persona, se il governo dovesse confermare il taglio ai territori sia Regione Piemonte a stanziare il necessario per garantire investimenti e sicurezza per tutte le province piemontesi.



Riccardo Brezza - Segretario provinciale PD VCO

Emanuele Vitale - capogruppo PD in Provincia VCO