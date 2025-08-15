Eventi Baveno dal 15 al 24 agosto

BAVENO BY NIGHT

Tutti i venerdì fino al 31 ottobre.

Complesso monumentale - Piazza della Chiesa

Dopo il favorevole riscontro ottenuto la scorsa stagione, anche quest’anno la Parrocchia di Baveno propone l’apertura SERALE del Complesso monumentale.

Le visite guidate del complesso dei SS. Gervaso e Protaso (della durata di 45 minuti circa) avranno luogo il venerdì sera dal 18 luglio al 31 ottobre.

Le visite, a cura di un gruppo di guide turistiche abilitate, saranno svolte a rotazione in italiano e inglese, secondo un calendario prestabilito (vedi locandina), e si svolgeranno con un minimo di 10 partecipanti. Ritrovo per le visite guidate alle ore 20:30 in Piazza Dante Alighieri.

Solamente nei mesi di luglio ed agosto, la visita sarà seguita da una breve crociera in motoscafo privato, con partenza dal pontile di Piazza IV Novembre (ritrovo ore 21:00)

La crociera prevede una breve navigazione intorno all’Isola Superiore dei Pescatori e galleggiamento davanti alle fontane danzanti per ammirare lo spettacolo di Baveno d’Incanto delle ore 21:30. Rientro presso i pontili di Piazza IV Novembre verso le ore 21:45 circa.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno stesso tramite messaggio WhatsApp al numero 327.4993196 o presso l’ufficio Turismo di Baveno.

Costi:

VISITA GUIDATA: € 10,00 adulti, € 5,00 ragazzi (6-12 anni)

CROCIERA: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini (6-12 anni)

SOLO CROCIERA: € 15,00 adulti, € 7,00 bambini (6-12 anni)

Organizzazione a cura della Parrocchia di Baveno con il patrocinio della Città di Baveno.



NOTE D'ESTATE: DUO PIANO - VOCE "OLZER - FERRARIS"

Sabato 16 agosto 2025, ore 21:00

Oratorio della Beata Vergine Addolorata - Roncaro

La rassegna NOTE D’ESTATE, che porta la musica nei borghi delle frazioni di Baveno, giunge a Roncaro con un concerto del duo formato da Roberto Olzer al piano e Gian Maria Ferraris, voce.

Il repertorio spazia da colonne sonore di film e musical a brani di diversi generi e stili musicali (dal pop, al musical, al gospel, alla musica leggera)

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura della Città di Baveno.



RISOTTO SOTTO LE STELLE

Mercoledì 20 agosto 2025, dalle ore 19:00

Piazza Marinai d'Italia, Baveno

Risottata a cura dello chef Marco Sacco, con la sua “Guendalina”. Inizio manifestazione ore 19:00 con show cooking e servizio del risotto a partire dalle ore 19:30

Costo € 8,00 – bevande escluse

Organizzazione a cura di Associazione “Un salto nel Passato” O.D.V. e Ristorante Piccolo Lago con la partecipazione della Città di Baveno.



NOTE D'ESTATE: HOPE + GIOBI

Mercoledì 20 agosto 2025, ore 20:00

Piazza Marinai d'Italia, Baveno

Nell’ambito della rassegna NOTE D’ESTATE, che porta la musica nei borghi delle frazioni di Baveno, si inserisce il concerto del talentuoso duo Hope + Giobi, che propone musica soul e pop.

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura della Città di Baveno.



FESTIVAL TERRA E LAGHI: "LULU' E IL SUO MAGICO MONDO"

Giovedì 21 agosto 2025, ore 20:30

Arena Nadur, lungolago di Baveno

Teatro comico poetico d'attore e figura.

Con Arianna Rolandi – Testo e regia di Silvia Priori.

Uno spettacolo comico, dolce e poetico per risvegliare nei bambini il senso di fratellanza, amicizia e generosità.

In un mondo in cui i bambini di oggi hanno tutto e pretendono l’impossibile, Lulù contrappone con forza il significato profondo degli affetti familiari. Nello spettacolo la preparazione del compleanno è trattata come momento rituale in cui il valore degli affetti è esaltato alla massima potenza. Una bambina è a casa da sola, come spesso le capita, e ha mille desideri ma il suo desiderio più grande è stare finalmente in compagnia della sua famiglia.

In caso di maltempo si terrà presso il Centro Culturale Nostr@domus.

Ingresso libero.

Organizzazione a cura di Teatro Blu in collaborazione con la Città di Baveno.



SAPORI DI LAGO, XX EDIZIONE

Campetto dell'oratorio di Oltrefiume - Via Cavalli, 9

dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 22:00

Torna l’appuntamento con la rassegna di ricette tradizionali con pesce dei nostri laghi!

Dal 21 al 24 agosto e dal 28 agosto al 1 settembre SAPORI DI LAGO, manifestazione culinaria giunta alla 20° edizione, vi aspetta presso l’Oratorio di Oltrefiume.



LUNEDI’ 1 SETTEMBRE CENA BENEFICA.

Organizzazione a cura di Associazione Cuochi Alto e Basso Novarese e VCO con il patrocinio della Città di Baveno.

Info: www.asscuochidinovaraevco.it - Prenotazione consigliata 338 4330904



LUCI SOTTO LE STELLE: SPETTACOLO DI DRONI A FERIOLO

Giovedì 21 agosto, ore 22:00

Lungolago di Feriolo

Una notte dove la montagna si illumina e il cielo prende vita.

Alle 22:00, fasci di luce danzano sulla montagna, trasformando Feriolo in un teatro a cielo aperto. E poi… il silenzio si colora: centinaia di droni disegnano emozioni tra le stelle, sospesi tra lago e cielo. Un incanto da vivere con il cuore leggero e lo sguardo rivolto in alto.

Servizio bus navetta gratuito, dalle ore 18 alle 24, da e per Feriolo con partenza da Lago Maggiore Center (Km.87 della S.S. 33 del Sempione in località Oltrefiume) e Campo sportivo "G. Quaranta" di Feriolo (Via Nazionale, 44 a Feriolo).

Il servizio è organizzato e offerto dalle attività commerciali di Feriolo.



NOTE D'ESTATE: RITRATTI IN MUSICA

Sabato 23 agosto, ore 21:00

Piazza Dante Alighieri, Baveno

Omaggio a Billie Holiday e Nina Simone, che non mira solo a celebrare il loro talento, ma soprattutto a rinnovare quel messaggio di giustizia e dignità umana che arriva fino a noi attraverso la forza della loro musica e il loro esempio.

A cura di "Ritratti in Musica": Marino Mazzoni, batteria, Franco Alberganti, chitarra, Davide Sartori, basso, Nino Sorgente, armonica, Alessia Scesa, voce, Daniela Bonacini, voce recitante.

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura della Città di Baveno.



NOTE D'ESTATE: THEO AND THE GOOD OLD BOYS

Domenica 24 agosto, ore 21:00

Piazza Dante Alighieri, Baveno

The Good Old Boys sono cinque musicisti appassionati di rock and roll.

Grazie a loro faremo un salto negli anni 50’ per una serata indimenticabile.

Ingresso libero e gratuito.

In caso di maltempo, l’evento è rinviato a venerdì 29 agosto.

Organizzazione a cura della Città di Baveno



BAVENO E FERIOLO D'INCANTO 2025

Lungolago di Baveno - tre spettacoli ogni sera ore 21:30, 22:00, 22:30

Fino a domenica 31 agosto

Lungolago di Feriolo - due spettacoli ogni sera ore 22:00, 22:30

Fino a domenica 24 agosto

A Baveno, fontane luminose ancora più imponenti

Le rive di Baveno saranno il palcoscenico di uno straordinario spettacolo di fontane luminose, che quest’anno si espanderanno per quaranta metri, superando di ben dieci metri la lunghezza della scorsa edizione. Ogni sera, il lungolago si animerà con tre spettacoli di luci, colori e musica, trasformando l’acqua in un’incantevole danza che lascerà senza fiato residenti e visitatori.

A Feriolo, uno spettacolo laser proiettato sulla montagna

Grande novità di questa edizione sarà l’innovativo spettacolo laser con effetti speciali che illuminerà la montagna di Feriolo con immagini sorprendenti e giochi di luce mozzafiato.

I fasci di luce danzeranno sulla montagna creando figure e suggestioni che catturano lo sguardo e il cuore. La magia dei laser trasforma la notte in un palcoscenico, dove le luci si muovono al ritmo di melodie avvolgenti e il paesaggio si illumina di meraviglia.

Ingresso libero e gratuito.



MOSTRA "DA PICASASS A STONECUTTER"

Tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00

Museo GranUm, Piazza della Chiesa, 8

Per il 2025 il Museo GranUM, di Baveno propone una mostra temporanea storico-documentaria che narra l’epopea dell’emigrazione degli scalpellini bavenesi Oltreoceano, dai lunghi e avventurosi viaggi, all’inserimento nel contesto economico e sociale di Barre (Vermont), capitale del granito d’America, ad alcune figure rilevanti legate a pionieristiche esperienze di lotta sindacale e difesa dei diritti dei lavoratori. Un focus particolare è dedicato a narrare storie di emigrazione di gente comune, raccolte grazie ad alcuni testimoni, che restituiscono un toccante spaccato della vita quotidiana dei lavoratori nelle cave di oltre cento anni fa.

Il materiale proposto in mostra è frutto di una rielaborazione degli studi e delle testimonianze raccolte nell’ottobre 2024 in occasione del convegno per il decennale del Museo GranUM (autori: Alberto Ceffa, Patrizia Balzarini, Alessia Martini, Italo Tomola e Francesco Rossi), arricchiti da nuovi approfondimenti di Leonardo Parachini, Guido Canetta ed Emilio Landi.

Ingresso libero e gratuito.

L’esposizione e le iniziative collaterali si inseriscono nella scia delle numerose attività di valorizzazione del tema della pietra e del territorio in tutte le sue sfumature, promosse dal Museo GranUM nel contesto dell’Ecomuseo del Granito in partenariato con il Comune di Mergozzo e l’Associazione GAM con il progetto “La pietra racconta”, che gode del sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO.



ESPOSIZIONE PERMANENTE PREZIOSI RICAMI DI RAFFAELLA SERENA

Ex scuole elementari - Via Monte Grappa, 12

La mostra permanente della collezione di ricami di Raffaella Serena, sarà visitabile tutti i venerdì, dalle 16:00 alle 18:00 e dalle 20:00 alle 21:30 o su appuntamento, chiamando Maria Grazia Mascheroni: 333 583 7100

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di Città di Baveno con la collaborazione di Associazione italiana del punto croce delegazione di Baveno.