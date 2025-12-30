L’Ortopedia dell’Ospedale Castelli ai vertici della Regione Piemonte

Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Piano Nazionale Esiti (PNE) 2025 (riferiti all'attività del 2024), l’Ospedale di Verbania ha raggiunto risultati straordinari nel trattamento chirurgico del collo del femore nei Pazienti over 65 anni, posizionandosi come prima realtà in Piemonte per tempestività e sicurezza delle cure.Due sono gli indicatori fondamentali che certificano l’altissimo livello qualitativo raggiunto:1. Tempestività dell’Intervento (entro 48 ore) il reparto di Ortopedia, diretto dal Dott. Fabrizio Paulis, ha garantito l'intervento chirurgico entro due giorni dall'accesso nel 82,32% dei casi. Si tratta di un dato eccezionale che non solo supera ampiamente la media nazionale del 60,49%, ma pone la struttura al vertice della classifica regionale.2. Sicurezza e Riduzione della Mortalità: Il successo clinico è ribadito dal dato sulla mortalità a 30 giorni dall'intervento. Con un tasso del 2,81%, il Castelli si attesta sensibilmente al di sotto della media italiana (4,67%), garantendo ai pazienti standard di sopravvivenza e recupero funzionale ai massimi livelli.Questi traguardi non sono casuali, ma il frutto di una perfetta sinergia tra l'Equipe Orto-Traumatologica, l'equipe infermieristica di sala operatoria e di degenza ospedaliera e l'equipe di Anestesia.Il risultato premia una macchina organizzativa complessa, capace di garantire una risposta efficace e di altissima specializzazione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.La gestione del "trauma h24" permette di stabilizzare e operare i pazienti (spesso anziani e fragili) in tempi record, riducendo drasticamente le complicanze post-operatorie."Essere i migliori in Piemonte in un ambito così critico come la Traumatologia Geriatrica è un orgoglio per tutto il territorio," dichiara il Direttore della SOC di Ortopedia e Traumatologia Dott. Fabrizio Paulis. "Questi dati dimostrano che l'integrazione tra medici, infermieri e personale tecnico, supportata da una logistica operativa h24 impeccabile, permette di offrire ai nostri cittadini una Sanità di valore Europeo. Per questo, aggiunge Paulis, è fondamentale ringraziare tutti gli operatori sanitari coinvolti che tra le diverse difficoltà affrontano con serietà ed entusiasmo le necessità delle persone mostrando che l'efficienza è un risultato di squadra".Il Direttore Generale Dott. Francesco Cattel dichiara: “l’Ortopedia si occupa dei problemi muscoloscheletrici anche negli anziani, integrando ortopedia e geriatria per un approccio multidisciplinare, veloce ed efficace, con l'obiettivo di ridurre la mortalità e migliorando il recupero funzionale e la qualità della vita.Il Reparto di Ortopedia dell’Ospedale Castelli si conferma un punto di riferimento per il trattamento delle fratture di femore con dati tra i migliori a livello nazionale e regionale grazie all’impegno dei Medici e del Personale Infermieristico, ai quali va il ringraziamento della Direzione Generale, che si prendono cura dei pazienti con un lavoro in equipe e nel rispetto scrupoloso dei protocolli previsti per il trattamento delle fratture di femore in persone fragili.”