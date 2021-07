"Livello del lago Maggiore sempre troppo alto"

Perché non hanno aperto velocemente nelle scorse ore gli sbarramenti mobili della Miorina? Si doveva intervenire subito aumentando il deflusso delle acque del lago Maggiore. Non dopo quando c’è il rischio di allagamenti e di danni alle strutture pubbliche e private (porti, spiagge ecc.). Qui non c’entra preservare i livelli per avere l’acqua per l’agricoltura ma avere acqua nel lago per far funzionare le centraline elettriche costruite sui canali di irrigazione.



Per almeno tre giorni i fiumi saranno ancora in piena per cui si potranno richiudere le paratie della Miorina per avere i livelli del lago come previsti in tutta sicurezza, senza danni alle strutture e preservando le spiagge per i turisti.



Questa è una battaglia che non può continuare a vedere la Regione Piemonte assente abbandonando gli enti locali e gli operatori economici del lago Maggiore.



I Sindaci

di Verbania, Silvia Marchionini

di Baveno, Alessandro Monti