Assunzione presso Squadra Nautica

BANDO D’ASSUNZIONEIn ottemperanza alla delibera di Consiglio Direttivo del 28/03/2022 è indetta una Selezione per la formazione di una Graduatoria per l’assunzione di nr. 1 Pilota/Autista Soccorritore 118. Il Consiglio Direttivo in collaborazione con la commissione Formazione dell’Ente espleteranno tutte le attività di selezione fino alla predisposizione della graduatoria finale che sarà tenuta valida per le prossime assunzioni da effettuare da parte dell’Associazione, l’assunzione è a tempo determinato, ma con possibilità di rinnovo entro i termini di legge. È indetta pertanto la selezione di:NR. 1 PILOTA-AUTISTA SOCCORRITORE 118 M.S.B. e TRASP. INFERMI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 12 MESIIl trattamento normativo e retributivo è quello riferito dal C.C.N.L. Anpas Livello C2 – l’Assunzione sarà a Tempo Pieno e Determinato per nr. 12 mesi. La selezione avverrà per titoli e per punteggio ottenuto della selezione operata dalla P.A. Squadra Nautica di Salvamento ODV. Il presente avviso è aperto ad esterni ed interni all’Associazione.REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:• Età compresa tra i 25 anni e i 55 anni.• Idoneità fisica all’impiego accertata dal medico di famiglia con certificato emesso da non più di un mese dalla data di presentazione della domanda (la P.A. Squadra Nautica di Sal- vamento ODV in ottemperanza alla normativa vigente sottoporrà il candidato ritenuto ido-neo/vincitore a visita medica per constatarne l’idoneità alla mansione; il giudizio medico positivo sarà indispensabile ai fini dell’assunzione), produrre autocertificazione e succes- sivamente certificato medico.• Vaccinazione Anti Covid e possesso Green Pass rafforzato valido - produrre copia vacci-nazione 3 dosi rilasciata dall’Asl di appartenenza.• Assenza di carichi pendenti, produrre autocertificazione successivamente certificato del Tribunale.• Possesso Patente di Guida “B” da almeno 3 anni - produrre fotocopia• Possesso della Patente Nautica con abilità di comando nautico - produrre fotocopia• Attestato di volontario soccorritore 118 Allegato “A” Regione Piemonte – produrre foto-copia• Abilitazione utilizzo Dae in corso di validità – produrre fotocopia.• Almeno 3 anni di esperienza continuativa come soccorritore 118 dipendente o volontario - produrre attestazione di continuità di servizio da parte dell’Associazione di prove- nienza che ne attesti il servizio attivo.• Essere autista di emergenza di mezzo di soccorso 118 con comprovata esperienza, almeno 2 anni (allegare referenze da parte del Presidente dell’Associazione).• Attestazione dell’assenza di incidenti e danni provocati negli ultimi 2 anni e referenze relative comportamento/professionalità nell’espletamento di servizi svolti ( allegare autocertificazioni per assenza di incidenti e attestazione comportamento / in seguitoall’idoneità alla mansione sì dovrà produrre le referenze da parte del Presidente dell’Associazione)TITOLI DI MERITO:• Esperienza come Autista ambulanza di trasporti sanitari non urgenti (intraospedalieri) ma- turata da almeno 1 anno e documentata (allegare referenze da parte del Presidente dell’Associazione).• Comprovata esperienza come capo equipaggio, team leader, con capacità di gestione del soccorso in piena e totale autonomia sia individuale che nella gestione della squadra di soc- corso da almeno 1 anno e documentata (allegare referenze dell’Ente di volontariato incui si è operato).• Esperienza certificata di almeno 1 anno di gestione e programmazione servizi presso analoga realtà di volontariato – (allegare referenze dell’esperienza maturata).• Comprovate capacità di utilizzo del computer , posta elettronica, internet, word, excel, scan- ner, fotocopiatori e fax. (allegare referenze di altro ente o agenzia formativa, o attestati).• Possesso di attestati relativi alla formazione sanitaria e di soccorso: Istruttore Dae, Istruttore Ivs 118, Assistente Bagnanti etc... (allegare fotocopia)• Possesso di attestati di formazione legati alla Legge sulla Sicurezza DL.81 relativi all’am- bito di azione: Corso Sicurezza Base e Medio-Alto Rischio, RLS, Anticendio, Guida Sicura Mezzi soccorso, ecc. (allegare fotocopia)• Titolo di studio: Diploma di scuola superiore (allegare fotocopia)DOMANDA DI AMMISSIONE (modalità di invio)La domanda, redatta su carta semplice e sottoscritta dal candidato, dovrà essere spedita:- sulla mail: candidature@squadranautica.it- mezzo raccomandata A/R o consegna a mano (previo appuntamento) c/o la sede associativa indirizzata a: c.a. del Consiglio DirettivoP.A. SQUADRA NAUTICA DI SALVAMENTO ODV Lungolago Palatucci snc, 28922 Verbania (VB) ENTRO E NON OLTRE il giorno 17/04/2022(in caso di invio a mezzo posta, farà fede la data del timbro postale di spedizione).La domanda dovrà contenere, oltre i dati identificativi del candidato i seguenti documenti:• Fotocopia Carta di Identità e codice fiscale in corso di validità;• Curriculum vitae aggiornato al 28/02/2022 contenente la liberatoria privacy• Certificato Medico o autocertificazione idoneità psico-fisica (il certificato verrà consegnato in caso di assunzione)• Attestazione vaccinazione Anti Covid e possesso Green Pass rafforzato valido - copia vaccinazioni effettuate rilasciata dall’Asl di appartenenza• Autocertificazione assenza carichi pendenti (il certificato del Tribunale dovrà essere presentato in caso di assunzione)• Fotocopia Patente di guida (B) in corso di validità• Fotocopia Patente nautica in corso di validità• Fotocopia Attestato di volontario soccorritore 118 Allegato “A” Regione Piemonte• Fotocopia Abilitazione uso DAE in corso di validità• Dichiarazione sull’esperienza di guida ambulanze e sugli anni di servizio rilasciata dal Presidente o dal datore di lavoro precedente e di assenza di sinistri negli ultimi 2 anni.• Eventuali attestazioni/autocertificazioni dei titoli di merito aggiuntivi.LA MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI RICHIESTI COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI.I candidati che invieranno richiesta tramite posta dovranno presentarsi obbligatoriamente muniti della ricevuta della raccomandata al momento della convocazione se selezionati.Sarà inviata comunque ad ogni candidato comunicazione scritta dei motivi di esclusione dalle selezioni e relative prove.PROVE DI IDONEITA’ E SELEZIONELe prove di idoneità consisteranno:1. in un colloquio con il Consiglio Direttivo della P.A. Squadra Nautica di Salvamento ODV, per la verifica delle esperienze pregresse in ambito 118, gestione e/o programmazione servizi e verifica attitudinale alle mansioni previste (max 60 punti)2. in un test scritto (quiz in base allo STANDARD FORMATIVO VOLONTARIO SOCCORRI- TORE 118 - 4° Edizione – Regione Piemonte, A.N.P.A.S. Piemonte, C.R.I. Piemonte) a risposta multipla di 20 domande (max 20 punti)3. in 2 prove di pratiche sanitarie a scelta tra: BLSD, disostruzione vie aeree adulti e pediatriche, log roll, utilizzo barella atraumatica, utilizzo tavola spinale, abbattimento su asse spinale, KED o estrazione casco. (max 40 punti)4. in 1 prova di guida di mezzo di soccorso (prova parcheggio, manovre, etc..) (max 20 punti)Punteggi delle prove:• da 0 a 60 punti per il colloquio attitudinale che si intende superato con minimo 36 punti• da 0 a 20 punti per il test scritto• da 0 a 20 punti per ciascuna delle prove pratiche fino ad un massimo di 40 punti• da 0 a 20 punti per la prova guidaPunteggi dei titoli di merito (gli esiti delle prove verranno sommati ai titoli prodotti in aggiunta):• 5 punti per ogni anno di esperienza continuativa di soccorso 118 come autista e/o soccorritore presso associazioni di volontariato oltre ai 3 anni minimi richiesti (vedi titoli di merito valutati);• 5 punti per ogni attestato formazione specifica (vedi titoli di merito valutati).La data della prima prova è fissata per il giorno 20 aprile 2022 ore 18:30 presso la Sede in Lungolago Palatucci snc, Verbania I candidati che supereranno la prima prova procederanno con le seguenti prove scritte e pratiche il giorno successivo, a partire dalle h 14:00.Inquadramento contrattualeNei confronti del candidato prescelto sarà applicato il C.C.N.L. per il Personale Dipendente dell’Anpas. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione saranno stabiliti in base all’organizzazione mensile della turnazione e specificati sul contratto di lavoro come previsto dalla normativa vigente. Il candidato, all’atto dell’assunzione, sarà inquadrato nel livello C2, con le mansioni di pilota-autista soccorritore, come previsto del C.C.N.L. di riferimento. MansioniIl lavoratore svolgerà tra le varie mansioni previste oltre all’attività di Soccorso 118, anche trasporti ordinari in ambulanza, socio assistenziali e con auto-disabili, supporto alla gestione dei servizi, e altre attività di gestione quotidiana in base alle esigenze organizzative della P.A. Squadra Nautica di Salvamento ODV. Oltre a mansioni di pulizia dei mezzi, della sede e attività varie previste da mansionario giornaliero in vigore nell’Ente. L'assunzione a tempo determinato per 12 mesi del lavoratore prevede un periodo di prova all’internodel quale sarà reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.Per ogni ulteriore chiarimento, gli interessati potranno contattare la P.A. Squadra Nautica di Salvamento ODV, al numero telefonico 347 8449388 (fascia oraria 15:00-19:00) o via mail a candidature@squadranautica.it .