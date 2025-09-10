Stagione culturale autunno-inverno a Baveno

CORSI UNI3 2025-2026

Ritornano i corsi UNI3, a cura dell’Assessorato alla Cultura della Città di Baveno.

Il calendario prevede 29 corsi che ci accompagneranno da ottobre a maggio e che si terranno presso la Biblioteca civica "Olga Ginesi" e l'ex scuola elementare.



A CHI SI RIVOLGE

L’UNI3 non è un’iniziativa rivolta solo alla terza età come molti pensano; non pone limiti di età, ma si propone, al contrario, di coinvolgere chiunque desideri acquisire nuove conoscenze e arricchire la propria formazione personale.



SVOLGIMENTO DEI CORSI

Tutti i corsi si terranno con un minimo di 8/10 iscritti. Le iscrizioni dovranno avvenire almeno 7 giorni prima dell'inizio di ciascun corso.



COSTI

I costi si differenziano a seconda del numero di ore di lezione.



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Biblioteca civica "Olga Ginesi" di Baveno

Piazza della Chiesa 8

Tel. 0323 925120

E-mail baveno@bibliotechevco.it

Sito web www.bavenoturismo.it



Cerca il corso che fa per te!

QUANDO LE STORIE SI PRENDONO CURA DEL LETTORE

Lunedì 22/9, 13/10 e 24/11 dalle ore 14.30

Biblioteca civica "Olga Ginesi", piazza della Chiesa, 8



Incontri guidati di lettura, a cura di Graziella Ridolfo (Evolvo libri) di racconti e romanzi, per suscitare riflessioni e ritrovare la bellezza della propria storia, attraverso le storie degli altri.

Organizzazione a cura dell'Associazione di Solidarietà sociale di Baveno, con il patrocinio della Città di Baveno.



BUONI PROPOSITI PER L'AMBIENTE

Venerdì 10 ottobre, ore 20:30

Centro culturale Nostr@domus, Piazza della Chiesa, 6



Incontro di informazione sul tema dell'inquinamento ambientale, aperto alla cittadinanza.



Organizzazione a cura della Parrocchia di Baveno Feriolo e Oltrefiume, con il patrocinio della Città di Baveno.



BAVENO BY NIGHT

Tutti i venerdì fino al 31 ottobre



Per tutto il mese di settembre ed ottobre, sarà ancora possibile ammirare il Complesso monumentale di Baveno nella suggestiva atmosfera serale.

Tutti i venerdì, la Chiesa dei SS.Gervaso e Protaso ed il Battistero di S.Giovanni, rimarranno infatti aperti fino alle 22:00.

Per arricchire l'esperienza, è possibile prenotare una visita guidata per scoprire i segreti di queste meraviglie.



Prenotazione obbligatoria entro le 12:00 del giorno scelto con messaggio whatsapp al numero 327.4993196



Costo: € 10,00 adulti € 5,00 bambini (6/12 anni)

Ritrovo ore 20:30 in Piazza Dante Alighieri



Organizzazione a cura di Parrocchie di Baveno, Feriolo e Oltrefiume, con il patrocinio della Città di Baveno.

NATI PER LEGGERE: STORIE AD ALTA VOCE DA VIVERE IN FAMIGLIA

Un sabato al mese, ore 11:00

Biblioteca civica "Olga Ginesi", Piazza della Chiesa, 8



Letture ad alta voce per tutti i gusti, per bambini e bambine di età consigliata tra i 3 e i 6 anni, presso la Biblioteca civica "Olga Ginesi".



Per informazioni: Sistema Bibliotecario del VCO - Progetto Nati per Leggere tel: 0323.401510 – email: natiperleggere@bibliotechevco.it – www.bibliotechevco.it



Organizzazione a cura di Nati per Leggere VCO in collaborazione con il Comune di Baveno

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑜𝑙𝑜 e si svolge nel contesto del progetto di 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒.



I SEGRETI DEL GRANITO ROSA - UNA TERRA, TANTE STORIE

Domenica 5 novembre, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Museo GranUm, piazza della Chiesa, 8



In occasione della Giornata Internazionale della Geodiversità, che quest’anno ha come titolo “Una Terra, tante Storie”, nella cittadina del Granito Rosa si svolgerà un’avvincente caccia al tesoro per famiglie, alla scoperta dei segreti della famosa roccia, utilizzata per costruzioni e monumenti in tutto il mondo.

Ogni famiglia costituirà una squadra e armati di mappa e schede si andrà alla ricerca degli indizi nascosti tra le vie, i parchi e il museo GranUm per scoprire il “vero” segreto del Granito Rosa.

Durata dell'attività: 2 ore circa, con un primo turno al mattino e un secondo turno al pomeriggio.



Ingresso libero e gratuito.









CORSO "DALLA VIGNA ALL'ABBINAMENTO: TRE INCONTRI PER CONOSCERE IL VINO"



Dal 16/10/25 al 30/10/25

Ex scuola elementare di Baveno - Via Gramsci, 2



L'Associazione italiana Sommelier Piemonte presenta il corso "Dalla vigna all'abbinamento: tre incontri per conoscere il vino" guidati da tre degustatori ufficiali/relatori dell'Associazione Italiana Sommelier.



Gli incontri prevedono una parte teorica circa l'introduzione alla degustazione, gli elementi di viticultura ed enologia, cenni di enografia italiana, l'abbinamento cibo-vino e una parte pratica con l'esame delle tecniche di degustazione e la degustazione di tre vini ad incontro.



Costo totale dei tre incontri, per ciascun partecipante, € 100 comprensivo di tre bicchieri da degustazione.



Per informazioni e iscrizioni: Roberto Baldo

tel: 340 2704048 - email: biblioteche.aisvco@gmail.com



Organizzazione a cura di AIS Piemonte - Delegazione Vco con il patrocinio di Città di Baveno.











RASSEGNA TEATRALE "IN SCENA A...BAVENO"

dal 25/10/2025 al 20/12/2025 presso il Centro culturale Nostr@domus



Ritorna la rassegna teatrale "In scena a...Baveno", giunta alla quinta edizione, con un calendario di ben cinque spettacoli in programma, portati in scena da compagnie Amatoriali provenienti da varie località italiane. Le compagnie partecipanti si sfideranno tra loro, a colpi di battute, portando in scena gli spettacoli scelti da una giuria, che li ha selezionati tra più di una cinquantina di candidati. Nell’ultima data in rassegna, il "Gran Gala", uno spettacolo finale a cui seguiranno le premiazioni, in stile "Notte degli Oscar”.



Biglietti: singolo spettacolo € 12; abbonamento € 55.

Info e prenotazioni: 351 9707852

amiciperunsogno@gmail.com; www.amiciperunsogno.com



Organizzazione a cura di Amici per un sogno APS con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura della Città di Baveno.



PRESENTAZIONE DEL ROMANZO "VIRGINIA APGAR, L'INTUIZIONE GENIALE"

Sabato 8 novembre, ore 11:00

Biblioteca civica "Olga Ginesi", piazza della Chiesa, 8



L'autrice Emilia Covini presenta il suo ultimo romanzo, Virginia Apgar L'intuizione geniale.

Il romanzo, edito da Morellini, racconta la vita della donna che ideò il punteggio APGAR, ancora oggi usato nelle sale parto di tutto il mondo per valutare lo stato di salute dei neonati alla nascita.



Virginia Apgar fa parte della collana Femminile Singolare curata da Sara Rattaro che si pone lo scopo di avvicinare il lettore a figure di donne a loro modo straordinarie, ma anche poco conosciute e svela una storia di resilienza che ha molto da raccontare ancora oggi.



Ingresso libero e gratuito.











RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "METTI UN LUNEDI' AL CINEMA"

Novembre 2025 e Marzo 2026 presso il Centro culturale Nostr@domus



Ritorna l'appuntamento con la rassegna cinematografica "Metti un lunedì al cinema", con un ricco palinsesto di otto pellicole internazionali.



Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di Assessorato alla Cultura della Città di Baveno in collaborazione con Cinecircolo Socioculturale Don Bosco di Verbania.



RASSEGNA TEATRALE "DOMENICHE A TEATRO"

dal 13/12/25 al 15/02/26 presso il Centro culturale Nostr@domus



Spettacoli teatrali dedicati alle famiglie, a partire dai 4 anni.

Programma e dettagli disponibili a breve alla pagina eventi del sito www.bavenoturismo.it



Organizzazione a cura di Onda Teatro in collaborazione con la Città di Baveno.











SUMIE: CORSO DI PITTURA GIAPPONESE A INCHIOSTRO

15 e 29 novembre, 13 dicembre 2025

Ex scuola elementare di Baveno - Via Gramsci, 2



Corso di pittura giapponese a inchiostro dalla durata di quattro lezioni a cura del maestro Shozo Koike.



Prenotazione obbligatoria entro il 10/11/2025, posti limitati. Il laboratorio è adatto anche ai ragazzi, a partire dagli 8 anni.



Costo: € 90,00 - Il materiale verrà fornito dall'insegnante.



Non è necessaria una pregressa esperienza nell’ambito della pittura.



Per info e prenotazioni: shozokoike@gmail.com - 3498508918



Organizzazione a cura di Associazione Yamato con il patrocinio di Città di Baveno.

